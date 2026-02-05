Атаки по енергетиці: у Харкові перебої зі світлом і зупинка електротранспорту

У Харкові після ранкових атак російських військ по критичній інфраструктурі наразі немає сталого енергопостачання. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Укрінформ.

📢 «Буду говорити тільки те, що можу. Так, була атака по енергетичній інфраструктурі, яка заживлює місто. Була зупинка метрополітену. Окрім цього, зупинився практично весь (наземний – ред.) електротранспорт. Важкі руйнації енергетичні, які є сьогодні. Так, ви бачите, є перебої з енергетикою, енергопостачанням. Зараз ми працюємо, працюють енергетичні служби, щоб зробити все можливе, щоб більш стало відновити електропостачання», – заявив Терехов.

☝️ За його словами, наразі неможливо точно назвати кількість абонентів, які залишилися без електроенергії, оскільки ситуація постійно змінюється, а фахівці працюють над стабілізацією системи.

Міський голова також зазначив, що в будинках, які з 3 лютого внаслідок російських ударів залишилися без опалення, можливі додаткові відключення електроенергії. За його словами, тривалість таких відключень становить від трьох до п’яти годин.

📢 «Але Харківобленерго робить усе можливе. Вони коригують, коли є заяви – а в нас є такий моніторинг, – вони намагаються все можливе зробити, щоб під’єднати якнайшвидше. У них є певні проблеми й певні можливості. Ці проблеми стали глибшими після сьогоднішніх ударів по енергетиці. Але є домовленості, я на зв’язку з керівництвом обленерго, щоб коригувати ці відключення, якщо вони є, щоб вони були дуже-дуже короткими», – запевнив Терехов.

У свою чергу перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Telegram, що прибув до Харкова та відвідав енергетичні об’єкти, які були пошкоджені внаслідок російських атак.

📢 «Без централізованого теплопостачання лишилися близько 100 тисяч сімей. Оглянув хід ремонтних робіт. Енергетики працюють цілодобово, щоби відновити світло й тепло, однак пошкодження суттєві», – повідомив урядовець.

Він також оглянув інженерний захист на одному з пошкоджених об’єктів.

📢 «Завдяки захисту основне обладнання вдається зберегти. Обговорили нагальні потреби харківських енергетиків. Дав завдання передати необхідне обладнання з хабу Міненерго для оперативного відновлення. Готуємо відповідні запити до партнерів», – додав Шмигаль.

Раніше у четвер шостий президент України Володимир Зеленський заявив про складну ситуацію з енергопостачанням у Києві та Харкові. У столиці понад 1100 житлових будинків уже третю добу залишаються без тепла. Ситуація не покращується з 3 лютого, коли російські війська здійснили масовану атаку на енергетичні об’єкти у восьми областях України.