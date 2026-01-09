Атака «орєшніком»: Зеленський вимагає рішучої реакції світу

У ніч на п’ятницю росія застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності «орєшнік», а також інші повітряні засоби ураження. Світ має дати чітку й однозначну реакцію на ці дії москви. Про це 9 січня написав шостий президент України Володимир Зеленський у Telegram.

📢 «Загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури – 13, одна балістична ракета середньої дальності орєшнік, а також 22 крилаті ракети. Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей», – зазначив шостий глава держави.

За словами Зеленського, у Києві та області триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу. До робіт залучені всі необхідні служби. Пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків. Відновлювальні роботи також продовжуються на Львівщині та в інших регіонах України.

☝️Він запевнив, що держава робить максимум можливого для якнайшвидшого відновлення подачі тепла й електроенергії. Сьогодні має відбутися засідання Енергетичного штабу, на якому очікується доповідь щодо термінів відновлення, потреб в обладнанні та відповідальних осіб.

Окремо Зеленський повідомив, що внаслідок атаки російського дрона було пошкоджено будівлю посольства Катару – держави, яка активно залучена до посередництва у процесах звільнення українських військовополонених і цивільних осіб, утримуваних на росії.

📢 «Потрібна чітка реакція світу. Передусім Сполучених Штатів, на які в росії дійсно зважають. росія повинна отримувати сигнали, що це її обов’язок – зосередитись на дипломатії, та відчувати наслідки щоразу, коли знов зосереджується на вбивствах та руйнації інфраструктури», – наголосив шостий президент України.

📢 «Сьогоднішній удар максимально гучно нагадує всім нашим партнерам, що підтримка ППО для України – це постійний пріоритет. Не можна втратити жодного дня в постачанні, у виробництві, у домовленостях. Будемо сьогодні на всіх рівнях інформувати партнерів про те, що відбувалося і яких заходів у відповідь ми потребуємо. Дякую всім, хто з Україною!», – додав Зеленський.

☝️ Нагадаємо, вночі 9 січня російські війська завдали ракетного удару по Львівській області, після чого у рф заявили про застосування ракети «орєшнік».

Також у ніч на п’ятницю ворог масовано атакував Київ – у столиці є загиблі та поранені.

Як відомо, у листопаді 2024 року росія вперше застосувала ракету «орєшнік» проти України, завдавши удару по Дніпру. Тоді ЗМІ повідомляли, що ракета мала кілька боєголовок, однак була без вибухівки, через що шкода була відносно обмеженою.