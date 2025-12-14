На росії обмежать міжнародні вхідні дзвінки з «недружніх країн»

На російській федерації планують запровадити заборону на вхідні міжнародні дзвінки з низки так званих «недружніх країн» без попередньої згоди абонента. Ці заходи подаються як ініціатива з боротьби з телефонним та інтернет-шахрайством. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України.

За даними відомства, до переліку «недружніх» країн, сформованого російською владою, наразі входять 47 держав і територій. Серед них — країни Європейського Союзу, США, Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Південна Корея та Україна.

У СЗРУ зазначають, що російська влада має намір не лише обмежити міжнародні вхідні дзвінки, а й запровадити їх обов’язкове маркування.

Крім того, російський уряд планує ввести так звані «дитячі SIM-картки», які дозволять батькам контролювати доступ до контенту без подання додаткових заяв.

📢 «кремль послідовно посилює контроль за цифровими сервісами. За останні два тижні роскомнагляд оголосив про блокування одразу чотирьох популярних у росії інтернет-сервісів — гри Roblox, програми для відеодзвінків FaceTime, а також месенджерів SnapChat та WhatsApp», — повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Раніше у державній думі рф заявляли про необхідність повного блокування міжнародного телефонного зв’язку на стаціонарних лініях. Водночас Міністерство цифрового розвитку росії почало тимчасово, на одну добу, відключати мобільний інтернет і SMS громадянам, які повертаються з-за кордону.

На цьому тлі в країні фіксують подальший відкат у минуле: компанія «мелодія» відновила виробництво вінілових платівок.

👉 Нагадаємо, кремль раніше схвалив масове відключення інтернету. Речник російського диктатора володимира путіна підтвердив, що обмеження мобільного інтернету, які офіційно пояснюють боротьбою з безпілотниками, вважаються «цілком обґрунтованими і необхідними».