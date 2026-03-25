Атака на Тернопільщину: уражено енергетичну інфраструктуру

24 березня під час масованого удару російськими безпілотниками було уражено об’єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю в Тернопільській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Тарас Пастух.

За його словами, частину ворожих БпЛА вдалося збити, однак уникнути влучань не вдалося. Пошкоджено енергетичні об’єкти та одну адміністративну будівлю.

☝️ Наслідки атаки частково ліквідовані. Пожежі, що виникли внаслідок ударів, вже загасили. За попередніми даними, серед цивільного населення загиблих і постраждалих немає. Водночас в області спостерігаються перебої з електропостачанням. Фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням енергоживлення. Також планується невідкладний ремонт пошкоджених об’єктів електромереж.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня рф здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Удар був спрямований, зокрема, по енергетичній інфраструктурі в кількох регіонах. Внаслідок цього без електропостачання залишилася значна частина споживачів. Відключення світла охопили щонайменше шість областей.