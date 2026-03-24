Повітряні сили повідомили про масштабний нічний удар

Окупаційні російські війська вночі здійснили масштабний комбінований удар по Україні, застосувавши ракети різних типів і майже 400 ударних безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

📊 За даними військових, радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували загалом 426 засобів повітряного нападу.

☝️ Серед них:

— 7 балістичних ракет типу Іскандер-М/С-400;

— 18 крилатих ракет Х-101 (запуски з району над Каспійським морем);

— 5 крилатих ракет Іскандер-К;

— 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31;

— 392 ударних БпЛА типів «Shahed», «Гербера», «Італмас» та інших із семи напрямків.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони.

📊 Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 390 повітряних цілей.

☝️ Зокрема:

— 25 ракет;

— 365 безпілотників різних типів.

📢 «Збито 18 крилатих ракет Х-101, 5 ракет Іскандер-К, 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 365 ворожих БпЛА», – зазначили у Повітряні сили ЗСУ.

Водночас зафіксовано влучання 6 ракет і 27 ударних безпілотників на 22 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих БпЛА на 10 локаціях. Інформація щодо ще трьох ракет наразі уточнюється.

Нагадаємо, на світанку 24 березня у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу через загрозу нових ракетних і дронових ударів з боку росії.