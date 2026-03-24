Повітряні сили повідомили про масштабний нічний удар
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Окупаційні російські війська вночі здійснили масштабний комбінований удар по Україні, застосувавши ракети різних типів і майже 400 ударних безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні Сили ЗСУ / 24.03.2026

📊 За даними військових, радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували загалом 426 засобів повітряного нападу.

☝️ Серед них:

— 7 балістичних ракет типу Іскандер-М/С-400;
— 18 крилатих ракет Х-101 (запуски з району над Каспійським морем);
— 5 крилатих ракет Іскандер-К;
— 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31;
— 392 ударних БпЛА типів «Shahed», «Гербера», «Італмас» та інших із семи напрямків.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони.

📊 Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 390 повітряних цілей.

☝️ Зокрема:

— 25 ракет;
— 365 безпілотників різних типів.

📢 «Збито 18 крилатих ракет Х-101, 5 ракет Іскандер-К, 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 365 ворожих БпЛА», – зазначили у Повітряні сили ЗСУ.

Водночас зафіксовано влучання 6 ракет і 27 ударних безпілотників на 22 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих БпЛА на 10 локаціях. Інформація щодо ще трьох ракет наразі уточнюється.

Нагадаємо, на світанку 24 березня у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу через загрозу нових ракетних і дронових ударів з боку росії.

  • Також впродовж минулої доби, 23 березня, на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп назвав НАТО боягузами та «паперовим тигром»

ВАЖЛИВО

Український аналог ATACMS – яка вона, нова балістична ракета FP-7

ПОДІЇ

ЗМІ: Трамп “вимагає” трильйони доларів від країн Перської затоки

ВАЖЛИВО

Авіаудар по Слов’янську: масштабні руйнування та примусова евакуація

ВАЖЛИВО

Україна може отримати газ із Мозамбіку

ВЛАДА

Трамп заявив, що довіряє путіну більше, ніж союзникам у Європі

ПОЛІТИКА

Сили оборони України знищили понад 20 одиниць ППО рф за два тижні – Міноборони

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 116 атак, ворог активно діє на трьох напрямках

ВІЙНА

Делегація НАТО високого рівня вперше завітала до України

ВАЖЛИВО

Атака на Дніпро: пошкоджено багатоповерхівку, багато поранених

ВАЖЛИВО

Зеленський прибув до Мадрида з офіційним візитом

ВАЖЛИВО

Колаборанти з Луганщини отримали підозри за роботу на окупантів

КРИМІНАЛ

США розглядають скасування санкцій на транзитну іранську нафту

ВАЖЛИВО

Війна на Близькому Сході впливає на постачання ППО Україні, шукаємо альтернативи Patriot – Зеленський

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано понад 90 атак, ворог активно діє на трьох напрямках

ВІЙНА
