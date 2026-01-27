Одеса після нічної атаки: пожежі, руйнування, загиблий і десятки постраждалих

Унаслідок атаки ворожих безпілотників на Одесу в ніч проти вівторка, 27 січня, цивільна інфраструктура зазнала значних руйнувань, на місцях влучань спалахнули масштабні пожежі. Про це повідомив начальник Одеської військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram.

📢 «Найскладніша ситуація на одній з локацій у Хаджибейському районі — там зруйновано частину житлового будинку. Попередньо, під завалами можуть бути люди», — написав очільник ОВА.

За його словами, станом на п’яту ранку було відомо про трьох постраждалих. Рятувальники ДСНС надали допомогу травмованим, евакуювали мешканців із заблокованих приміщень та врятували дитину.

☝️ Атака призвела до серйозних пошкоджень багатоквартирних і приватних житлових будинків, а також об’єктів соціальної інфраструктури — зокрема дитячого садка та церкви в центрі міста.

Пошуково-рятувальні роботи не припинялися ні на хвилину. На місцях працюють усі екстрені служби та оперативні штаби, інформація постійно уточнюється.

Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу постраждало 22 людини, з яких 14 отримали травми легкого ступеня важкості — їм допомогу надали на місці. Також пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик.

У Приморському районі пошкоджено 43 будинки та, за попередніми даними, 122 квартири. До розгорнутого штабу з ліквідації наслідків звернулося 67 людей. Рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів.

У Пересипському районі зафіксовано пошкодження трьох будинків — вибито понад 200 вікон, з яких 51 конструкція знищена вогнем повністю.

У Хаджибейському районі триває пошуково-рятувальна операція — троє людей вважаються зниклими безвісти.

📢 «Під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання у Пересипському районі під завалами виявили тіло чоловіка. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Пошуково-рятувальні роботи тривають», — повідомили в ОВА.

Комунальні служби допомагають мешканцям закривати вибиті вікна плівкою та плитами OSB, працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки. У штабах люди можуть отримати консультації щодо компенсацій за державною програмою «єВідновлення» та допомоги з міського бюджету.

Раніше повідомлялося, що внаслідок дронової атаки на Одесу постраждали дві жінки: одну госпіталізували, а життю іншої, яку деблокували з-під завалів, нічого не загрожувало.