Вівторок, 27 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Одеса після нічної атаки: пожежі, руйнування, загиблий і десятки постраждалих

Денис Молотов
Одеса після нічної атаки: пожежі, руйнування, загиблий і десятки постраждалих 00
Фото: наслідки російської атаки на Одесу / 27.01.2026

Унаслідок атаки ворожих безпілотників на Одесу в ніч проти вівторка, 27 січня, цивільна інфраструктура зазнала значних руйнувань, на місцях влучань спалахнули масштабні пожежі. Про це повідомив начальник Одеської військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram.

📢 «Найскладніша ситуація на одній з локацій у Хаджибейському районі — там зруйновано частину житлового будинку. Попередньо, під завалами можуть бути люди», — написав очільник ОВА.

За його словами, станом на п’яту ранку було відомо про трьох постраждалих. Рятувальники ДСНС надали допомогу травмованим, евакуювали мешканців із заблокованих приміщень та врятували дитину.

☝️ Атака призвела до серйозних пошкоджень багатоквартирних і приватних житлових будинків, а також об’єктів соціальної інфраструктури — зокрема дитячого садка та церкви в центрі міста.

Пошуково-рятувальні роботи не припинялися ні на хвилину. На місцях працюють усі екстрені служби та оперативні штаби, інформація постійно уточнюється.

Згодом в ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу постраждало 22 людини, з яких 14 отримали травми легкого ступеня важкості — їм допомогу надали на місці. Також пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик.

У Приморському районі пошкоджено 43 будинки та, за попередніми даними, 122 квартири. До розгорнутого штабу з ліквідації наслідків звернулося 67 людей. Рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів.

У Пересипському районі зафіксовано пошкодження трьох будинків — вибито понад 200 вікон, з яких 51 конструкція знищена вогнем повністю.

У Хаджибейському районі триває пошуково-рятувальна операція — троє людей вважаються зниклими безвісти.

📢 «Під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання у Пересипському районі під завалами виявили тіло чоловіка. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Пошуково-рятувальні роботи тривають», повідомили в ОВА.

Комунальні служби допомагають мешканцям закривати вибиті вікна плівкою та плитами OSB, працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки. У штабах люди можуть отримати консультації щодо компенсацій за державною програмою «єВідновлення» та допомоги з міського бюджету.

Раніше повідомлялося, що внаслідок дронової атаки на Одесу постраждали дві жінки: одну госпіталізували, а життю іншої, яку деблокували з-під завалів, нічого не загрожувало.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

З Труханова зняли «браслет» та домашній арешт

КРИМІНАЛ

ЄС вже остаточно схвалив заборону імпорту російського газу

ВАЖЛИВО

Двох колаборантів з Луганщини заочно засуджено до тривалих термінів ув’язнення

КРИМІНАЛ

Ліквідація наслідків атаки по Україні: служби працюють у посиленому режимі

ВАЖЛИВО

У Дніпрі російський безпілотник поцілив у житловий будинок

ВІЙНА

129 бойових зіткнень за добу, 61 авіаудар: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

ПОДІЇ

ЄС та Індія уклали іторичну угоду вільної торгівлі

ВАЖЛИВО

рф намагається нав’язати чергову умову завершення війни – ISW

ПОЛІТИКА
00:05:18

Інтерв’ю з Креґом Рено: історія Брента Рено в короткометражному фільмі, номінованому на «Оскар»

ВІЙНА

Трамп у Давосі: США мають ракету, здатну «знищити все»

ВАЖЛИВО

Парламентську асамблею Ради Європи очолила Петра Байр

ВАЖЛИВО

Переговори України, США та рф в ОАЕ відновляться вже 1 лютого – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Фейк: Порнографія з українськими дітьми становила понад половину контенту на ліквідованому сайті Kidflix

СТОПФЕЙК

ISW: кремль маніпулює результатами саміту Трампа з путіним на Алясці для дезінформування світу

ПОДІЇ

Тристоронні переговори в Абу-Дабі завершилися

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ