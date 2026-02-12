Окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині

У Конотопському районі Сумської області російські війська здійснили атаку безпілотником по об’єктах залізничної інфраструктури. Про це 11 лютого повідомила ДСНС України.

🔥 Наслідки удару

Внаслідок влучання загорілися:

приміщення депо;

один із вагонів.

Через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені кілька разів призупиняти роботи та відходити в укриття. Попри складну безпекову ситуацію, всі осередки займання вдалося ліквідувати.

Інформація про постраждалих не надходила.

Інші атаки в регіонах

Того ж дня росія завдала удару по магазину в місті Барвінкове Харківської області. Відомо про сімох травмованих, унаслідок влучання зайнявся двоповерховий торговельний об’єкт.

Напередодні російські військові також здійснили серію прицільних атак по цивільних у громадах Сумщини. Внаслідок обстрілів загинув водій, ще один чоловік отримав поранення.

👉 Також відомо, що у ніч на четвер, 12 лютого, російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Дніпру та Павлограду Дніпропетровської області.