Окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині

У Конотопському районі Сумської області російські війська здійснили атаку безпілотником по об’єктах залізничної інфраструктури. Про це 11 лютого повідомила ДСНС України.
🔥 Наслідки удару
Внаслідок влучання загорілися:
- приміщення депо;
- один із вагонів.
Через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені кілька разів призупиняти роботи та відходити в укриття. Попри складну безпекову ситуацію, всі осередки займання вдалося ліквідувати.
Інформація про постраждалих не надходила.
Інші атаки в регіонах
Того ж дня росія завдала удару по магазину в місті Барвінкове Харківської області. Відомо про сімох травмованих, унаслідок влучання зайнявся двоповерховий торговельний об’єкт.
Напередодні російські військові також здійснили серію прицільних атак по цивільних у громадах Сумщини. Внаслідок обстрілів загинув водій, ще один чоловік отримав поранення.
👉 Також відомо, що у ніч на четвер, 12 лютого, російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Дніпру та Павлограду Дніпропетровської області.