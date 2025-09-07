У Слов’янську FPV-дрон влучив у мікроавтобус: одна людина загинула

Окупаційні російські війська вранці 7 вересня здійснили атаку FPV-дронами по мікроавтобусу у Слов’янську, що на Донеччині. Про подію повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях.

📢 «Неділя, 7 вересня. У Словʼянську недобрий ранок. Біля 7:20 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. В районі БЗС FPV-дрон влучив у мікроавтобус», — зазначив він.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Очільник МВА також попередив про небезпеку руху ділянкою траси Київ–Довжанський — від виїзду з міста з боку Славкурорту до повороту на Маяцьке лісництво. У зв’язку з ризиком повторних атак FPV-дронів проїзд цією частиною дороги тимчасово обмежений.

☝️ Нагадаємо, що у ніч на 7 вересня російська армія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, застосувавши понад 800 ударних дронів та ракет наземного базування. Значну частину ворожих цілей вдалося знищити силам протиповітряної оборони.

👉 Також було повідомлено, що в ніч проти 7 вересня Кременчук Полтавської області зазнав масованого російського обстрілу. У результаті ворожої атаки серйозних ушкоджень зазнав міст у Кременчуці через річку Дніпро.