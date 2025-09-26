Атака дронами по Україні в ніч проти 26 вересня

У ніч на 26 вересня зафіксовано масштабну атаку дронами «Shahed» та іншими безпілотниками, яку здійснили війська росії проти України. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у повітря було випущено 154 ударні апарати різних типів, зокрема «Shahed» і Гербера.

Сили оборони України застосували для відбиття атаки авіацію, зенітні ракетні комплекси (ЗРК), підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та безпілотні системи (СБС). Завдяки скоординованим діям військових, значну частину дронів вдалося знешкодити ще під час польоту.

За попередньою інформацією, станом на 07:30 ранку було збито або подавлено 128 безпілотників. Вони прямували на північні, південні, східні та центральні регіони країни.

Водночас Повітряні сили повідомили про 26 влучань дронів-камікадзе на дев’яти різних об’єктах, а також про падіння уламків збитих апаратів на ще одній локації.

📢 «За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 російських БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни», – уточнили у Повітряних силах.

Наслідки атаки відчули й на Сумщині, де вранці 26 вересня було зафіксовано авіаційний удар по району Стецьківського старостинського округу. У результаті цього авіанальоту пошкоджено житлову інфраструктуру.

Крім того, через руйнування енергетичних об’єктів на півдні країни тимчасово зупинено рух приміських поїздів в Одеській області. Атака безпілотниками мала комплексний характер і була спрямована на критично важливі об’єкти.

☝️ Також нагадаємо, що в місті Суми 25 вересня зафіксовано серію вибухів, кількість яких сягнула чотирьох.