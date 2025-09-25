Четвер, 25 Вересня, 2025
Вибухи в Сумах: окупанти атакували підприємство, житловий сектор і комунальний об’єкт

Денис Молотов
Денис Молотов
У місті Суми 25 вересня зафіксовано серію вибухів, кількість яких сягнула чотирьох. Про інцидент повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

📢 «За попередньою інформацією, це були удари Італмас. Два з них влучили по території приватного підприємства. Один – по житловому сектору, де попередньо вибито 27 вікон. Ще один приліт стався поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради», – зазначив він.

За словами посадовця, жертв вдалося уникнути, однак усі відповідні служби працюють на місцях влучань, ліквідовуючи наслідки атаки.

☝️ Відомо, що це не перший обстріл Сумської громади за останні дні. Так, у ніч на 22 вересня російські війська завдали ударів по території громади: два снаряди влучили в промислові об’єкти, ще один – у навчальний заклад. Попередньо тоді постраждала одна людина.

Крім того, у цей же день, 25 вересня, вибухи пролунали і в Чернігові, де армія рф атакувала об’єкти критичної інфраструктури.

Удари по цивільних і промислових об’єктах у прикордонних областях України залишаються системними, а вибухи у Сумах та Чернігові лише підтверджують зростання загроз для місцевого населення.

☝️ Також нагадаємо, що окупаційна російська армія завдала нових ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях України.

