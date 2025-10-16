Представники Луганщини обговорили принципи безбар’єрності

14 жовтня 2025 року співробітники структурних підрозділів Луганської обласної державної адміністрації, представники військових адміністрацій населених пунктів і районів області взяли участь у тематичному вебінарі під назвою «Безбар’єрність: філософія суспільства без обмежень». Про проведення заходу повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Вебінар відкрив заступник директора Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА, головний архітектор області Михайло Івасішин. Він наголосив на актуальності теми безбар’єрності у сучасних реаліях.

Безбар’єрність — це не лише про фізичний доступ, а передусім про світогляд, у якому кожен має рівні можливості для розвитку та самореалізації.

З інформацією за темою вебінару виступила експертка громадської організації «Безбар’єрність» Світлана Гнатюк. Вона розповіла про сучасні підходи до створення інклюзивного середовища, роль архітектури у формуванні доступного простору та важливість виховання культури безбар’єрності серед громадян.

Учасники заходу обговорили питання забезпечення рівних можливостей у навчанні, працевлаштуванні, комунікації та громадській діяльності. Вони дійшли згоди, що інклюзія має починатися із поваги до потреб кожної людини, незалежно від фізичних чи соціальних обмежень.

☝️ Окрему увагу було приділено темі безбар’єрної комунікації. Адже, як зазначили учасники, важливо не лише створити зручне середовище, а й навчитися чути одне одного, проявляти розуміння й підтримку. Саме взаємоповага є фундаментом для розбудови сучасного гуманного суспільства.

Під час обговорення також порушили питання реалізації державних програм, спрямованих на розвиток доступної інфраструктури в громадах Луганщини. Учасники поділилися досвідом упровадження локальних ініціатив, які допомагають створювати комфортне середовище для громадян.

Такі заходи, підкреслили організатори, сприяють формуванню єдиного бачення суспільства, де немає місця дискримінації, а кожен громадянин може повністю реалізувати свій потенціал.

👉 Також було повідомлено, що відбулося засідання профільної робочої групи при Луганській ОВА, присвячене практичній реалізації плану заходів із безбар’єрності.