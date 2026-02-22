Неділя, 22 Лютого, 2026
Артилерія рф вдарила по Нікополю: є поранені

Денис Молотов
Артилерія рф вдарила по Нікополю: є поранені
Фото: наслідки російської атаки / Дніпропетровська ОВА / 22.02.2026

Окупаційні російські війська обстріляли з артилерії місто Нікополь. Поранення дістали три жінки, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram у неділю, 22 лютого.

📢 «росіяни атакували Нікополь артилерією. Поранені три жінки – 69, 66 та 63 років. Медики надають їм необхідну допомогу», — написав він.

За словами посадовця, окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок і місцевий ринок.

☝️ Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого російська армія атакувала Україну 345 ракетами та ударними дронами. Основними цілями ворога стали об’єкти критичної інфраструктури, однак більшість повітряних цілей була перехоплена силами ППО.

Раніше повідомлялося, що через цю масовану атаку на Київщині загинула одна людина, ще щонайменше п’ятеро людей дістали поранення. Руйнування та пожежі зафіксували у п’яти районах області.

