Американський сенатор пригрозив країнам ЄС через російську нафту

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у понеділок, 16 вересня, зробив різку заяву щодо енергетичної політики окремих європейських держав. У соцмережі Х (колишній Twitter) він наголосив, що Угорщина і Словаччина ризикують зіткнутися з серйозними наслідками, якщо не припинять купівлю російської нафти.

За словами сенатора, президент США Дональд Трамп має рацію, коли закликає європейські країни повністю зупинити закупівлі нафти в росії. Грем підкреслив, що Європа вже значно скоротила імпорт російських енергоносіїв, що він назвав «хорошою новиною».

📢 «Що стосується закупівель російської нафти, то зараз вони практично зводяться до Угорщини та Словаччини. Я сподіваюся і очікую, що вони скоро вживуть заходів, щоб допомогти нам покласти край цій кривавій бійні. В іншому разі, наслідки будуть неминучі», – наголосив Грем.

Сенатор нагадав, що саме Угорщина та Словаччина залишаються ключовими споживачами російської нафти в межах ЄС, попри заклики партнерів зменшити залежність від енергоносіїв кремля.

Раніше Ліндсі Грем уже закликав Європейський Союз підтримати санкційні ініціативи Дональда Трампа, спрямовані проти купівлі російської нафти. Він вважає, що економічний тиск на москву є необхідною умовою для припинення війни проти України. Також сенатор зазначив, що чинні санкції проти росії малоефективні, тому європейські держави повинні приєднатися до США у запровадженні додаткових обмежень проти Індії та Китаю, які продовжують купувати російську нафту.

Нагадаємо, Трамп двічі публічно заявляв, що країни ЄС і НАТО повинні припинити купівлю нафти й газу у росії. Американський президент підкреслив, що нинішні європейські санкції проти рф «не досить круті» і потребують посилення.

Заява Грема стала прямою підтримкою вимог Білого дому, а також додатковим сигналом для Будапешта і Братислави щодо необхідності переглянути енергетичну політику.