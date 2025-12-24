Середа, 24 Грудня, 2025
ВАЖЛИВО

Американська сторона може поговорити з путіним 24 грудня — Зеленський

Денис Молотов
Американська сторона може поговорити з путіним 24 грудня — Зеленський
Фото ілюстративне з відкритих джерел: переговори США та рф.

Американська переговорна група вже у середу, 24 грудня, може провести розмову з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Інтерфакс-Україна.

За словами глави держави, напередодні відбулася зустріч української делегації з американською стороною, до якої входили міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. Після цього представники США мали окремий контакт із російським засланцем кирилом дмитрієвим, який, за словами Зеленського, отримав відповідні пояснення та матеріали.

📢 «Була зустріч із нашою групою — Умєров, Гнатов. Після цього в американців була зустріч із дмитрієвим. І вони все пояснили, показали, передали, наскільки я розумію. Не знаю, в якому форматі буде в них далі розмова. Може, з путіним. Напевно, буде завтра. Ми завтра ввечері повинні отримати все», — заявив Зеленський.

☝️ Він також зазначив, що реакція російської сторони стане зрозумілою вже після контакту москви з американською делегацією. І саме це визначатиме подальші дії України.

📢 «Думаю, 24 грудня ми будемо мати реакцію русскіх після того, як з ними поговорить американська сторона, і тоді ми будемо розуміти наші наступні кроки та можливі часові рамки для тих чи інших рішень», — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна готова до зустрічі зі США на рівні лідерів. Зокрема, для обговорення найчутливіших питань, серед яких — територіальні аспекти можливого мирного врегулювання.

☝️ Шостий президент України також нагадав, що раніше він уже оприлюднив деталі 20 пунктів проєкту базового документа між Україною, США, росією та Європою щодо завершення війни. За його словами, у разі якщо питання територій не вдасться узгодити під час переговорного процесу, весь мирний план може бути винесений на всеукраїнський референдум.

