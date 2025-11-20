Четвер, 20 Листопада, 2025
АЕС в Україні знизили потужність через масовані атаки рф

Денис Молотов
Денис Молотов
АЕС в Україні знизили потужність через масовані атаки рф

МАГАТЕ повідомляє про зниження потужності всіх трьох АЕС на підконтрольній Україні території. У своєму новому звіті, опублікованому напередодні, МАГАТЕ повідомило, що всі три українські атомні електростанції — Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська — були вимушені зменшити виробництво електроенергії 19 листопада через масовані російські удари поблизу енергетичних об’єктів, які забезпечують їхню стабільну роботу.

Агентство нагадує, що Хмельницька та Рівненська АЕС уже мали знижене виробництво від початку листопада через попередні атаки по енергетичній інфраструктурі.

📢 «Сьогодні (19 листопада – ред.) обидві станції ще більше знизили виробництво після того, як кожна з них втратила підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач. Команди МАГАТЕ, що базувалися на цих двох об’єктах, також були змушені шукати укриття під час ранкової тривоги через повітряну тривогу», – йдеться у повідомленні.

☢️ Південноукраїнська АЕС також втратила зв’язок з високовольтною лінією електропередачі.

Південноукраїнська атомна електростанція повідомила про втрату зв’язку з високовольтною ЛЕП, що погіршило її можливості працювати на повному навантаженні.

Крім того, персонал станції зафіксував 11 ворожих дронів, які протягом ночі пролітали на відстані близько кілометра від об’єкта. Хоча безпосередніх пошкоджень станція не отримала, загроза для ядерної безпеки була очевидною.

⚠️ Чотири з дев’яти реакторів знизили потужність

За підсумками оцінки МАГАТЕ, «чотири з дев’яти реакторів знизили потужність після атак, які ще більше дестабілізували енергосистему».

💥 Масована ракетно-дронова атака по Україні

У ніч, коли АЕС вимушено знижували навантаження, російські війська здійснили один із наймасованіших ударів за останній час:

  • 48 ракет,
  • 476 дронів,

більшість з яких українські сили ППО знищили. Проте низка об’єктів енергетичної інфраструктури була уражена.

Тернопіль — найбільш постраждале місто доби👇

Найбільше того дня постраждав Тернопіль. Унаслідок ракетного удару було зруйновано дві житлові багатоповерхівки. Станом на цей момент встановлено:

  • 26 загиблих,
  • понад 90 поранених.

Аварійно-рятувальні роботи тривають і досі. У місті оголошено дні жалоби з 19 до 21 листопада.

👉 Також нагадаємо, що в ніч на четвер російські агресори завдали нових ударів по енергетичних об’єктах на території України.

