8 млрд фунтів російських активів у Британії можуть передати Україні — The Times

В уряді Великої Британії обговорюють розмороження російських активів на суму 8 млрд фунтів стерлінгів, які були заблоковані у країні, щоб спрямувати ці кошти на підтримку України. Про це пише The Times.

Паралельно з британською ініціативою Європейський Союз опрацьовує можливість розблокування приблизно 90 млрд євро російських активів, що перебувають переважно у Бельгії. Саме там розташована фінансова структура Euroclear, яка відповідає за зберігання значної частини заморожених російських коштів.

Утім, бельгійський уряд і надалі виступає проти їхнього переказу Україні. Там аргументують це «надмірними юридичними та фінансовими ризиками», а також прямими погрозами з боку росії.

Глава МЗС Великої Британії Іветт Купер, яка координує позицію зі своїми колегами з Франції, Німеччини та представниками Європейської комісії, наголошує на необхідності скоординованих дій Заходу. За словами джерела в британському уряді, остаточний механізм розблокування 8 мільярдів фунтів та їхнього подальшого переказу Україні ще перебуває на етапі опрацювання.

📢 «Нам потрібен скоординований план використання цих російських суверенних активів, щоб не тільки підтримати Україну в короткостроковій перспективі, але й донести це потужне послання до росії», — заявила Купер.

На цей момент прибутки, які генерують заморожені російські активи, уже частково спрямовувалися на підтримку України. Нова пропозиція, що розглядається Лондоном та партнерами, передбачає використання «касових залишків» цих активів. Це край необхідно, щоб профінансувати Київ у рамках так званого «репараційного кредиту» у 2026–2027 роках.

Серед альтернатив, які озвучують європейські уряди, — можливість покриття українського бюджетного дефіциту коштами, розмір яких складатиме 137 млрд євро за рахунок платників податків у країнах ЄС та Великій Британії. Але така опція видається дедалі складнішою на тлі зростання боргового навантаження та збільшення бюджетних дефіцитів у цих країнах.

Раніше реалізація плану щодо створення «репараційного кредиту» на 140 млрд євро з російських заморожених резервів фактично зупинилася через заперечення Бельгії. Переговори між її представниками та Єврокомісією на технічному рівні також не призвели до прориву.

👉Також нагадаємо, що заморожені активи рф стали центральною темою європейських дискусій щодо фінансування України. Міжнародний валютний фонд офіційно підтвердив, що ретельно відстежує цей процес.