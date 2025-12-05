П’ятниця, 5 Грудня, 2025
МВФ про можливість спрямувати активи рф до України

Денис Молотов
Заморожені активи стали центральною темою європейських дискусій щодо фінансування України. Міжнародний валютний фонд офіційно підтвердив, що ретельно відстежує цей процес. На брифінгу 5 грудня директорка Департаменту комунікацій МВФ Джулі Козак заявила, що Фонд уважно слідкує за обговореннями, які стосуються можливого використання заморожених активів росії для потреб України.

📢 «Менеджмент та керівництво МВФ послідовно рекомендують, щоб будь-які дії, пов’язані з використанням заморожених активів росії, відповідали міжнародному та національному законодавству і не підривали функціонування міжнародної валютної системи. І ми впевнені, що російські політики цінують ці важливі міркування», — наголосила Козак.

Представниця МВФ також відзначила, що самі по собі ресурси Фонду не призначені для погашення непогашених боргів. Вони спрямовані на стабілізацію платіжного балансу та підтримку економічного відновлення країн-партнерів.

У МВФ підкреслили, що жорсткі дискусії в Європі про використання заморожених активів у фінансових механізмах допомоги Україні є зрозумілими та очікуваними, оскільки вони мають відповідати принципам відновлення стійкості українського боргу.

Питання набуло особливої актуальності після заяв прем’єра Бельгії Барта де Вевера, який допустив можливість підтримати передачу російських активів Україні у форматі так званого «репараційного кредиту».

У Брюсселі водночас наполягають на чітких гарантіях та солідарному розподілі ризиків. Там наголошують, що всі країни ЄС, на території яких перебувають російські активи, мають бути залучені до механізму.

Бельгія, де розташований депозитарій Euroclear, утримує найбільший обсяг заморожених активів рф у Європейському Союзі. Саме тому позиція Брюсселя є ключовою для ухвалення рішення.

На тлі цих дискусій москва знову вдалася до прямих погроз. Представники російського керівництва заявили, що якщо Євросоюз вирішить переорієнтувати заморожені активи рф на фінансову допомогу Україні, то кремль може розцінити це як нібито законний привід для оголошення війни.

👉 Також нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вирушив до Брюсселя. Там він особисто спробує переконати бельгійську владу підтримати план щодо створення «репараційної позики» для України.

