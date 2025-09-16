36 дітей зі Сватівської громади скористались програмою оздоровлення та відпочинку

Цього літа оздоровлення дітей зі Сватівської громади стало можливим завдяки реалізації програми, яку ухвалила місцева влада. Загалом 36 хлопців і дівчат змогли провести час у літніх таборах та дитячих центрах відпочинку.

Як поінформувала Луганська ОВА, на організацію відпочинку було закладено 842 тисячі гривень у межах Програми оздоровлення та відпочинку дітей Сватівської міської територіальної громади на 2024–2027 роки.

✅ Батьки подали 22 заявки на участь, серед яких 14 стосувалися дітей пільгових категорій. Для цієї групи було організовано поїздку до позаміського табору «Едельвейс», розташованого на Прикарпатті.

✅ Ще дев’ятеро дітей змогли пройти оздоровлення в дитячому центрі «Артек», що знаходиться на Київщині.

✅ Окремо у квітні відбулася поїздка дитини загиблого Захисника до Латвійської Республіки, організована в межах культурно-освітнього обміну.

✅ За підтримки програми СОС Дитячі Містечка в Україні троє дітей громади мали змогу відвідати спеціалізований кемп психологічної допомоги «Маячки». Там вони отримали необхідну підтримку та відпочинок у колі однолітків.

✅ Також у рамках проєкту «Діти вдома» одна дитина здійснила подорож до Італії, де взяла участь у заходах для маленьких українців, які потребують відновлення та психологічної реабілітації.

Програма оздоровлення дітей зі Сватівської громади цього року охопила не лише відпочинок у межах України, а й дала можливість кільком учасникам побувати за кордоном. Це стало важливим кроком у розвитку та підтримці юного покоління.

📊 На засіданні Оперативного штабу з координації та проведення оздоровчої кампанії було підбито підсумки літнього оздоровлення дітей у Луганській області у 2025 році. Станом на 1 вересня громади регіону змогли забезпечити відпочинком та оздоровленням 4,7 тисячі дітей.