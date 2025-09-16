Четвер, 18 Вересня, 2025
ЛУГАНЩИНА

36 дітей зі Сватівської громади скористались програмою оздоровлення та відпочинку

Денис Молотов
Цього літа оздоровлення дітей зі Сватівської громади стало можливим завдяки реалізації програми, яку ухвалила місцева влада. Загалом 36 хлопців і дівчат змогли провести час у літніх таборах та дитячих центрах відпочинку.

Як поінформувала Луганська ОВА, на організацію відпочинку було закладено 842 тисячі гривень у межах Програми оздоровлення та відпочинку дітей Сватівської міської територіальної громади на 2024–2027 роки.

✅ Батьки подали 22 заявки на участь, серед яких 14 стосувалися дітей пільгових категорій. Для цієї групи було організовано поїздку до позаміського табору «Едельвейс», розташованого на Прикарпатті.

✅ Ще дев’ятеро дітей змогли пройти оздоровлення в дитячому центрі «Артек», що знаходиться на Київщині.

✅ Окремо у квітні відбулася поїздка дитини загиблого Захисника до Латвійської Республіки, організована в межах культурно-освітнього обміну.

✅ За підтримки програми СОС Дитячі Містечка в Україні троє дітей громади мали змогу відвідати спеціалізований кемп психологічної допомоги «Маячки». Там вони отримали необхідну підтримку та відпочинок у колі однолітків.

✅ Також у рамках проєкту «Діти вдома» одна дитина здійснила подорож до Італії, де взяла участь у заходах для маленьких українців, які потребують відновлення та психологічної реабілітації.

Програма оздоровлення дітей зі Сватівської громади цього року охопила не лише відпочинок у межах України, а й дала можливість кільком учасникам побувати за кордоном. Це стало важливим кроком у розвитку та підтримці юного покоління.

☝️ Також нагадаємо, що цього літа діти з Білокуракинщини відпочили в різних регіонах України – на Закарпатті, Івано-Франківщині та Київщині

📊 На засіданні Оперативного штабу з координації та проведення оздоровчої кампанії було підбито підсумки літнього оздоровлення дітей у Луганській області у 2025 році.  Станом на 1 вересня громади регіону змогли забезпечити відпочинком та оздоровленням 4,7 тисячі дітей.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"