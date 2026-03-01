33,8 млн грн на оздоровлення: понад 1900 дітей Луганщини поїдуть на відпочинок у 2026 році

У 2026 році всі 26 територіальних громад Луганської області, які працюють у форматі релокації, спрямують на оздоровлення дітей понад 33,8 мільйона гривень. Це майже на 10 мільйонів більше, ніж торік.

Фінансування розподілено з урахуванням кількості дітей пільгових категорій та фактичної потреби. Формування списків здійснюють служби у справах дітей та підрозділи соціального захисту.

Як розподілено кошти

Найбільший обсяг ресурсу традиційно акумулювали громади Сіверськодонецького району – понад 19 мільйонів гривень. Це дозволить забезпечити відпочинок для 1586 дітей.

У Старобільському районі передбачено понад 9 мільйонів гривень для оздоровлення 182 дітей.

Сватівщина спрямує понад 4 мільйони гривень на 111 дітей, а Щастинський район – 1,6 мільйона гривень для 112 дітей.

Де проходитиме оздоровлення

Оскільки власна інфраструктура області перебуває на тимчасово окупованій території, громади працюють через міжрегіональну співпрацю.

Діти відпочиватимуть у безпечних регіонах України, у стаціонарних закладах із терміном перебування до 21 дня.

Серед визначених локацій – санаторії «Прикарпатський» у Яремчі та «Косів» в Івано-Франківській області. Також передбачене оздоровлення у Національному науковому центрі фтизіатрії імені Яновського.

Триває співпраця з міжнародним дитячим центром «Артек» у межах державних програм.

Хто має пріоритет

Першочергово путівки отримають:

діти військовослужбовців;

діти загиблих Захисників і Захисниць;

діти з інвалідністю;

діти з багатодітних та малозабезпечених родин.

У більшості громад проживання та харчування фінансуються повністю.

Зокрема, Рубіжанська громада передбачила на путівки понад 2,2 мільйона гривень, а Станично-Луганська громада планує оздоровчу кампанію в червні–серпні з повним покриттям витрат.

Не лише відпочинок, а відновлення

У 2026 році особливий акцент зроблено на психологічній підтримці. Для багатьох дітей Луганщини це не просто літні канікули, а можливість відновитися після стресу війни, адаптуватися до безпечного середовища та повернути відчуття дитинства.

Нагадаємо, що нещодавно Луганська ОВА передала генератори родинам із дітьми та ВПО.