Луганська ОВА передала генератори родинам із дітьми та ВПО

Керівництво Луганщини посилює адресну підтримку внутрішньо переміщених осіб, насамперед родин із дітьми та тих, хто перебуває у найбільш вразливому становищі. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За його словами, Департамент соціального захисту населення ОДА активізував роботу з окремими категоріями ВПО, реагуючи на актуальні потреби людей, які через війну були змушені залишити домівки.

Особливу увагу приділено сім’ям із дітьми. Сім генераторів передано дитячим будинкам сімейного типу, багатодітним і прийомним родинам, а також сім’ям опікунів. Ще один генератор доставлено до місця тимчасового проживання переселенців. Таке обладнання дозволяє забезпечити базові потреби родин у періоди відключень електроенергії та підвищити рівень безпеки й комфорту.

Крім цього, вдалося залучити 265 комплектів термобілизни для військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб. П’ятдесят продуктових наборів отримали родини, які виховують дітей з інвалідністю. Ще 350 гуманітарних посилок надіслано луганец поштовими відправленнями.

Допомога надходить і до інших регіонів, де проживають переселенці з Луганщини. Зокрема, на Полтавщині передано 600 продуктових наборів. До Бородянки на Київщині доправлено харчові продукти, мийні засоби та ковдри.

Очільник області підкреслив, що соціальні служби не здійснюють закупівлю техніки самостійно, а працюють у тісній взаємодії з благодійними організаціями та донорами. Такий формат співпраці дозволяє оперативно реагувати на першочергові потреби людей.

«Звертаємося до донорів так само як і щодо продуктів харчування чи засобів гігієни. Якщо є можливість, вони допомагають і з іншими необхідними речами, зокрема генераторами. Важливо, що ми разом із благодійниками вчасно переглянули потреби наших жителів», – наголосив Олексій Харченко.

Таким чином, підтримка родин, які потребують особливої уваги, залишається одним із пріоритетів обласної влади в умовах війни та вимушеного переміщення.