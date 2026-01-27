15 років тюрми загрожує зрадникам з окупаційної «поліції» рф на Луганщині

Колабораційна діяльність на тимчасово окупованих територіях Луганщини залишається у фокусі роботи Служби безпеки України. СБУ продовжує документувати злочини ворожих поплічників, які у складі окупаційних «правоохоронних органів» допомагають російським загарбникам утримувати контроль над регіоном та придушують спротив українських патріотів. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо колаборанта, який нині очолює відділ російської поліції у тимчасово окупованій Марківці. Обвинувальні матеріали вже скеровано до суду.

☝️ За даними слідства, до 2014 року фігурант служив у системі українських правоохоронних органів. Після початку російської агресії він зрадив присязі, перейшов на бік ворога та приєднався до незаконного збройного формування «мвд лнр». З того часу чоловік перебуває у розшуку за дезертирство.

📌 У березні 2025 року колаборанта призначили на посаду так званого

«заместителя начальника отдела мвд россии – начальника полиции омвд россии “Марковский”».

Наразі він продовжує виконувати псевдополіцейські функції в умовах окупації, здійснює незаконне кримінальне переслідування громадян на підставі законодавства держави-агресора. А також примусово нав’язує місцевим мешканцям російські паспорти, погрожуючи застосуванням так званого «режиму висилки».

🔎 Крім того, СБУ заочно повідомила про підозру ще одному колаборанту — керівнику так званого «огибдд омвд россии “Антрацитовский”». До 2014 року він служив у підрозділах ДПС ДАІ, однак згодом перейшов на бік окупантів і долучився до незаконних структур рф.

⚖️ Обом фігурантам інкримінують злочин, передбачений ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

👮‍♂️ Слідчі дії здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України суд призначив тривалі строки позбавлення волі з конфіскацією всього майна двом зрадникам, які сприяли російській окупації Луганської області.