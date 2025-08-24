Звернення Володимира Зеленського у День Незалежності

Шостий президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням з нагоди Дня Незалежності, яке було оприлюднено 24 серпня. Промову глава держави записав на Майдані Незалежності у Києві — символічному місці, де не раз вирішувалася доля країни. За його словами, кожен елемент цього простору нагадує про свободу, яку українці захищають вже понад три десятиліття. Де кожен символ говорить про незалежність нашої країни, якій виповнилось вже 34 роки.

📢 «Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою. І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що боротьба за свободу — це сенс життя всіх українців у ці роки: «За це і стоїмо». Він окремо підкреслив, що Україна ніколи знову не дозволить принизити себе чи назвати сором «компромісом», як це намагається робити росія.

📢 «Нам потрібен справедливий мир. Яким буде наше майбутнє, вирішувати тільки нам. І світ це знає. І світ це поважає. Поважає Україну. Сприймає Україну рівною», – заявив глава держави.

Зеленський нагадав, що тиждень тому він представляв Україну у США, і саме така держава — сильна та рівна серед союзників — була продемонстрована світові.

📢 «Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Україна виборола свою незалежність. Україна не жертва, вона боєць. Україна не просить, вона пропонує. Союзництво та партнерство. Найкращу армію у Європі. Передові оборонні технології. Досвід стійкості. Ми кажемо: «Нам потрібен ЄС». Так. Але ми потрібні йому не менше. І це визнають усі. І такою визнають Україну. Не бідною родичкою, а сильним союзником», – наголосив президент.

Глава держави висловив впевненість, що Україна отримає тривалий і надійний мир. Він зазначив, що ключем до цього стануть потужні міжнародні гарантії безпеки, які не дозволять жодній країні навіть думати про напад на українську землю.

📢 «Україна отримає його, бо отримає гарантії безпеки. Настільки сильні, аби більше нікому у світі навіть у голову не змогла прийти думка напасти на Україну. Це не тільки наша мета, це саме те, чого ми хочемо й маємо передати у спадок своїм дітям та онукам: Україну сильну, Україну рівну, Україну європейську, Україну незалежну», – запевнив Зеленський.

Цьогоріч українці відзначають вже 34-ту річницю своєї незалежності. Вона була проголошена 24 серпня 1991 року, коли 346 народних депутатів Верховної Ради проголосували за ухвалення історичного Акту. Того ж року, 1 грудня, на всеукраїнському референдумі 90,32% громадян підтвердили прагнення жити у власній державі.

З 1992 року цей день став головним національним святом, яке символізує не лише проголошення державності, але й непохитне право українців самостійно вирішувати свою долю.