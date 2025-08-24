Неділя, 24 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Звернення Володимира Зеленського у День Незалежності

Денис Молотов
Денис Молотов
Звернення Володимира Зеленського у День Незалежності

Шостий президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням з нагоди Дня Незалежності, яке було оприлюднено 24 серпня. Промову глава держави записав на Майдані Незалежності у Києві — символічному місці, де не раз вирішувалася доля країни. За його словами, кожен елемент цього простору нагадує про свободу, яку українці захищають вже понад три десятиліття. Де кожен символ говорить про незалежність нашої країни, якій виповнилось вже 34 роки.

📢 «Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою. І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що боротьба за свободу — це сенс життя всіх українців у ці роки: «За це і стоїмо». Він окремо підкреслив, що Україна ніколи знову не дозволить принизити себе чи назвати сором «компромісом», як це намагається робити росія.

📢 «Нам потрібен справедливий мир. Яким буде наше майбутнє, вирішувати тільки нам. І світ це знає. І світ це поважає. Поважає Україну. Сприймає Україну рівною», – заявив глава держави.

Зеленський нагадав, що тиждень тому він представляв Україну у США, і саме така держава — сильна та рівна серед союзників — була продемонстрована світові.

📢 «Сьогодні і США, і Європа погоджуються: Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Україна виборола свою незалежність. Україна не жертва, вона боєць. Україна не просить, вона пропонує. Союзництво та партнерство. Найкращу армію у Європі. Передові оборонні технології. Досвід стійкості. Ми кажемо: «Нам потрібен ЄС». Так. Але ми потрібні йому не менше. І це визнають усі. І такою визнають Україну. Не бідною родичкою, а сильним союзником», – наголосив президент.

Глава держави висловив впевненість, що Україна отримає тривалий і надійний мир. Він зазначив, що ключем до цього стануть потужні міжнародні гарантії безпеки, які не дозволять жодній країні навіть думати про напад на українську землю.

📢 «Україна отримає його, бо отримає гарантії безпеки. Настільки сильні, аби більше нікому у світі навіть у голову не змогла прийти думка напасти на Україну. Це не тільки наша мета, це саме те, чого ми хочемо й маємо передати у спадок своїм дітям та онукам: Україну сильну, Україну рівну, Україну європейську, Україну незалежну», – запевнив Зеленський.

Цьогоріч українці відзначають вже 34-ту річницю своєї незалежності. Вона була проголошена 24 серпня 1991 року, коли 346 народних депутатів Верховної Ради проголосували за ухвалення історичного Акту. Того ж року, 1 грудня, на всеукраїнському референдумі 90,32% громадян підтвердили прагнення жити у власній державі.

З 1992 року цей день став головним національним святом, яке символізує не лише проголошення державності, але й непохитне право українців самостійно вирішувати свою долю.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Саміт Зеленський–путін: три країни готові прийняти переговори

ВАЖЛИВО

У Волгограді на росії після атаки дронів загорівся НПЗ

ВІЙНА

У Києві відбулася форсайт-сесія «Майбутнє, яке ми можемо спрогнозувати» для розвитку громад Луганщини

ЛУГАНЩИНА

У Києві очікують візит спецпредставника США Кіта Келлога

ВАЖЛИВО

Трамп надіслав привітання Україні з нагоди Дня Незалежності

ВАЖЛИВО

Громади Сватівщини з початку 2025 року спрямували понад 45 млн грн на підтримку оборони України

ЛУГАНЩИНА

Олена Шуляк: Держава розширює програму грантів для переробних підприємств

ВЛАДА

30 оборонців з Рубіжанської громади отримали 800 тисяч гривень допомоги

ЛУГАНЩИНА

Українські пілоти розповіли про операцію з ефективним застосованням західного озброєння

ПОДІЇ

Cуд Нью-Йорка скасував півмільярдний штраф для Трампа

ПОЛІТИКА

Білий дім відкрив офіційний акаунт у TikTok

СУСПІЛЬСТВО

WSJ: Маск заморозив створення власної політичної партії в США

ПОЛІТИКА

Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну

ПОДІЇ

Засідання профільної групи при Луганській ОВА з виконання Нацстратегії безбар’єрності

ЛУГАНЩИНА

Фронт 23 серпня: 134 бойових зіткнення, 40 атак на Покровському напрямку

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"