Зустріч із бізнесом Луганщини: роль жінок на сучасному ринку праці

Під час чергової онлайн-зустрічі з представниками бізнесу Луганщини обговорили питання участі жінок у розвитку економіки, цифрового прискорення підприємництва та нових можливостей на ринку праці. Про це повідомила Луганська ОВА у п’ятницю, 13 березня.

До заходу долучилися представники влади, служби зайнятості та підприємницької спільноти області.

Заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації Наталія Романенко, звертаючись до учасників, наголосила на значенні цифрових технологій для розвитку сучасного бізнесу.

📢 «Цифрові технології швидко змінюють економіку та відкривають нові можливості для розвитку бізнесу, роботи та професійного зростання. Це надає більше шансів започатковувати власну справу, опановувати нові професії та працювати у гнучких форматах», – зазначила вона.

Під час зустрічі представниця Луганського обласного центру зайнятості поінформувала учасників про роль жінок на сучасному ринку праці.

За її словами, Державна служба зайнятості фіксує тенденцію до розширення професійних можливостей для жінок. Зокрема, все більше українок обирають спеціальності, які раніше вважалися переважно «чоловічими».

☝️ Серед професій, за якими останнім часом працевлаштовувалися жінки:

машиністка насосних установок;

машиністка крана;

верстатниця деревообробних верстатів;

машиністка підземних установок;

слюсарка з механоскладальних робіт;

водійка тролейбуса;

слюсарка-ремонтниця.

Окремо учасників зустрічі поінформували про можливості участі у державній програмі підтримки підприємництва «Власна Справа».

Також присутнім розповіли про можливість отримання консультацій та супровідних послуг у межах економічної політики «Зроблено в Україні», зокрема в спеціалізованих офісах підтримки бізнесу.

Крім того, учасникам заходу надали інформацію про програму акселерації для жінок-підприємиць, спрямовану на розвиток бізнесу та розширення економічних можливостей.

☝️Також нагадаємо, що Молодіжна рада Луганщини має бути залучена до всіх сфер суспільного життя та брати участь у просуванні ідей розвитку регіону.