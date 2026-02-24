Вівторок, 24 Лютого, 2026
ЗСУ застосували ATACMS по командних пунктах і базах росіян

Денис Молотов
ЗСУ застосували ATACMS по командних пунктах і базах росіян
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Українські Сили оборони завдали серії високоточних ударів по військовій інфраструктурі російських окупаційних військ, застосувавши американські балістичні ракети ATACMS. Про це у вівторок, 24 лютого, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

☝️ Зокрема, удар ATACMS було завдано по допоміжному пункту управління 5-ї армії рф у районі тимчасово окупованої Новопетриківки Донецької області.

Також українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру «Рубікон» поблизу Василівки Запорізької області.

Окремо повідомляється про ураження складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів противника в районі Приазовського Донецької області, а також ще одного складу боєприпасів біля Олександрівки на Запоріжжі.

✅ У районі Якимівки Запорізької області під удар потрапила ремонтна база російських військ.

Крім того, 23 лютого українські підрозділи уразили об’єкти управління ворога на Донеччині:

— у районі Удачного — командно-спостережний пункт і пункт управління БпЛА;
— у районі Покровська — ще один пункт управління безпілотниками.

У Генштабі зазначили, що втрати російських військ і остаточні масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

👉 Нагадаємо, раніше у вівторок Сили безпілотних систем знищили РСЗВ «Ураган», ЗРК «Бук-М1», а також уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» і РЛС «Малахіт» російських загарбників.

Також з початку доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог застосував 5774 дрони-камікадзе та здійснив 2336 обстрілів.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

