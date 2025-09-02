ЗСУ визволили від окупантів селище Удачне на Донеччині

Українські війська продовжують наступальні дії на сході. У вівторок, 2 вересня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про визволення селища Удачне в Покровському районі Донецької області.

📢 «Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок. Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

Оприлюднене відео підтверджує, що операцію виконали бійці полку «Скеля». Протягом двох тижнів штурмові групи знищили всі опорні пункти російських військ, провели зачистку кожної вулиці та будинку, після чого над селищем підняли український прапор.

Це вже друга перемога «Скелі» за останні дні. Напередодні підрозділ звільнив селище Новоекономічне в тому ж Покровському районі, де 31 серпня також замайорів державний стяг.

Раніше, 30 серпня, українські захисники повідомили про звільнення села Мирне біля Куп’янська в Харківській області.

Сили оборони поступово зміцнюють свої позиції на сході, систематично вибиваючи російських окупантів із населених пунктів.