ЗСУ визволили селище Новоекономічне на Донеччині

Штурмові підрозділи полку «Скеля» успішно визволили селище Новоекономічне у Донецькій області. Про це 1 вересня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, операція тривала понад два тижні. Українські бійці поступово проходили кожну вулицю населеного пункту та ретельно зачищали територію від російських окупантів.

31 серпня в центрі Новоекономічного замайорів український прапор, що стало символом відновлення контролю над селищем.

Це вже не перший успіх українських захисників останніми днями. Раніше підрозділи ЗСУ звільнили село Мирне біля Куп’янська у Харківській області. Крім того, Сили оборони повідомили про повну зачистку від ворога села Безсалівка в Сумській області.

Звільнення Новоекономічного є ще одним кроком у послідовному витісненні російських окупаційних військ з української землі.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч з 31 серпня на 1 вересня російські окупаційні війська здійснили масовану повітряну атаку на територію України. Загарбники використали 86 ударних дронів-камікадзе типу «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів.