ЗСУ уразили російські РЛС і центр космічного зв’язку

Сили оборони України у ніч на 2 березня завдали серії точкових ударів по важливих військових об’єктах рф, повідомив Генштаб ЗСУ у понеділок, 2 березня.

Зокрема, підрозділи ЗСУ уразили центр дальнього космічного зв’язку у районі н.п. Вітине та радіолокаційну станцію (РЛС) Подльот-К1 поблизу Виноградного у тимчасово окупованому Криму.

📢 «У рамках послідовних заходів зі зниження бойового потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України у ніч на 2 березня уразили центр дальнього космічного зв’язку у районі н.п. Вітине і радіолокаційну станцію (РЛС) Подльот-К1 неподалік Виноградного у тимчасово окупованому українському Криму», – йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ На тимчасово окупованих територіях Луганської області уражено РЛС Каста 2Е2 (н.п. Любиме) та РЛС Ястреб А-В (н.п. Тополі).

Крім того, українські підрозділи вдарили по зосередженнях живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки «Рубікон» у районах Керменчика на Донеччині та Кінські Роздори на Запоріжжі.

📢 «Також наші підрозділи били, зокрема, по зосередженнях живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки Рубікон у районах Керменчика (ТОТ Донецької області) та населеного пункту Кінські Роздори на ТОТ Запорізької області», – додали в Генштабі.

Раніше в понеділок стало відомо, що дрони СБУ разом з іншими складовими Сил оборони уразили кораблі, нафтову інфраструктуру та системи ППО на військових і нафтових об’єктах порту Новоросійськ.

Генштаб підкреслює, що ці дії проводяться у рамках послідовних заходів зі зниження бойового потенціалу російського агресора та посилення оборонних можливостей України.