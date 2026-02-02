Понеділок, 2 Лютого, 2026
ЗСУ уразили пункти управління армії рф на ТОТ

Денис Молотов
ЗСУ уразили пункти управління армії рф на ТОТ
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Ураження пунктів управління рф було завдано українськими військовими у ніч на понеділок на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Про це у неділю, 2 лютого, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

📢 «У районі Курахівки (ТОТ Донецької області), уражено два пункти управління противника: полкового та дивізійного рівнів. У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи загарбників», — йдеться в повідомленні Генштабу.

Крім цього, Сили оборони України продовжують системну роботу з ураження пунктів управління безпілотними літальними апаратами противника, що суттєво знижує його бойові спроможності.

📢 «Зафіксовано ураження таких цілей у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються», — додали в Генштабі ЗСУ.

ЗСУ уразили пункти управління армії рф на ТОТ 01 ☝️ У військовому відомстві наголошують, що послідовне знищення пунктів управління, складів і технічних засобів противника є складовою планомірного ослаблення системи управління армії рф на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України уразили зенітний ракетний комплекс Тор-М1 на окупованій території Луганської області. Також було завдано ударів по пунктах управління БпЛА, місцях зосередження живої сили та складу противника.

  • Від початку доби на фронті відбулося 63 бойових зіткнення. Сили оборони на Покровському напрямку стримують натиск та вже відбили 21 атаку.
