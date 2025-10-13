Зеленський назвав вартість та ефективність дронів-перехоплювачів проти Shahed

Ефективність знищення ворожих «шахедів» українськими дронами-перехоплювачами наразі сягає 68% і, за прогнозом, має підвищуватися. Про це шостий президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Fox News у неділю, 12 жовтня.

Ці апарати показали свою дієвість у реальних бойових умовах. Вони дають можливість економно протидіяти масовим атакам. Українські компанії вже налагоджують їх серійне виробництво.

📢 «Ці дрони (перехоплювачі – ред.) – найдешевший спосіб знищувати іранські безпілотники, Шахеди. До речі, в Європі всі це визнають, як і в Сполучених Штатах. У нас є кілька компаній, які почали масово їх виробляти. Зараз відсоток знищення 68%. Тобто 68% успішного знищення, і ця ефективність зростатиме», – сказав Зеленський.

Він також підкреслив питання фінансування. Мова йде не лише про купівлю одиниць, а про масштабне виробництво. Це потребує ресурсів і державної підтримки. На сьогодні, за словами президента, один перехоплювач коштує від 3 до 5 тисяч доларів.

📢 «Один такий перехоплювач коштує приблизно від 3 до 5 тисяч доларів», – додав він. Для порівняння, один Шахед може коштувати до 150 тисяч доларів.

Україні потрібні тисячі таких перехоплювачів, щоб надійно протистояти системним атакам. Нагадаємо, понад місяць тому у ніч проти 7 вересня українські перехоплювачі знешкодили більше півтори сотні ворожих безпілотників. Тепер завдання — наростити темпи виробництва та забезпечити належне фінансування, аби підвищити загальну стійкість ППО.

