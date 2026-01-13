Вівторок, 13 Січня, 2026
ЗСУ атакували виробника дронів «Молнія» в рф і склади боєприпасів на ТОТ

Денис Молотов
ЗСУ атакували виробника дронів «Молнія» в рф і склади боєприпасів на ТОТ
Фото: атаковано підприємство з виробництва безпілотників у Ростовській області російської федерації.

У ніч на вівторок українські військові уразили підприємство з виробництва безпілотників у Ростовській області російської федерації, а також низку цілей противника на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Про це 13 січня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що удар було завдано ракетами українського виробництва по підприємству Атлант Аеро у Таганрозі. Це підприємство здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів типу «Молнія», а також комплектуючих до БпЛА «Оріон».

ЗСУ атакували виробника дронів «Молнія» в рф і склади боєприпасів на ТОТ 01
Фото: атаковано підприємство з виробництва БпЛА у Ростовській області рф.

📢 «Ураження даного об’єкта знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об’єктах на території України. Ціль уражено – зафіксовано вибухи та пожежу у районі виробничих корпусів. Масштаби збитків уточнюються», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

☝️ Окрім цього, Сили оборони України уразили низку військових цілей противника на тимчасово окупованих територіях.

🔹 На ТОТ Запорізької області знищено:

– зенітний ракетний комплекс Тор у населеному пункті Черешневе;
– ЗРК Тунгуска у н.п. Подспор’є;
– радіолокаційну станцію П-18-2 «Прима» у н.п. Лозуватка;
– зосередження живої сили противника в районі Любимівки.

🔹 На ТОТ Донецької області уражено:

– склад боєприпасів і місце зосередження живої сили противника в районі Макіївки;
– зенітний ракетний комплекс Тор у районі населеного пункту Сонячне.

👉 Нагадаємо, 11 січня повідомлялося, що підрозділи Сил оборони України уразили три бурові установки компанії «Лукойл» у Каспійському морі. Також під удари потрапили пускова установка ЗРК Бук-М3 на Луганщині та склад 49-ї армії рф на Херсонщині.

Раніше ЗСУ завдали ударів по нафтобазі Осколнєфтєснаб у Бєлгородській області рф та військовому складу матеріально-технічних засобів на тимчасово окупованій території Донецької області.

