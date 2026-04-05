Поліцейський збив насмерть пішохода в Івано-Франківську і втік

Денис Молотов
Фото: скриншот із відео з відкритих джерел / 05.04.2026

У ніч на неділю в Івано-Франківську працівник поліції збив насмерть пішохода і втік з місця ДТП. Про це повідомила Національна поліція 5 квітня.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 00:26 на вулиці Галицькій. Водій автомобіля здійснив наїзд на чоловіка 1994 року народження, який переходив проїзну частину по пішохідному переходу, після чого залишив місце події. Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.

📢 «У ході проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили транспортний засіб та особу водія, причетного до скоєння автопригоди. Ним виявився 26-річний співробітник Івано-Франківського районного управління поліції. Поліцейські встановили його місцеперебування та доставили для проведення першочергових слідчих дій», — йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП усі матеріали буде передано до Державного бюро розслідувань.

📢 «Поліція максимально сприятиме проведенню повного, всебічного та об’єктивного розслідування обставин цієї дорожньо-транспортної пригоди», — запевнили у відомстві і висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

- Реклама-
