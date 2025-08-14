Лідери “Коаліції рішучих” узгодили умови припинення війни

У середу, 13 серпня, «Коаліція рішучих» оприлюднила заяву з п’ятьма ключовими вимогами, які, на їхню думку, мають бути враховані під час укладання мирної угоди між Україною та росією. Серед іншого, наголошується, що москва не повинна отримати права вето на євроінтеграційний та євроатлантичний курс України, а також не має права вимагати обмежень для Збройних сил України.

Як повідомляє сайт уряду Великої Британії, у цей день відбулася віртуальна зустріч за участю шостого президента України Володимира Зеленського, віцепрезидента США Джей Ді Венса та президента США Дональда Трампа.

У переговорах також брали участь лідери Франції, Німеччини та Великої Британії. Вони привітали зусилля Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни, розв’язаної росією, та досягнення справедливого і тривалого миру.

📌 У документі підкреслюється:

«Вони (лідери — ред.) ясно дали зрозуміти, що шлях до миру в Україні не може бути вирішений без участі України. Необхідно продовжувати підхід, що поєднує активну дипломатію, підтримку України і тиск на росію».

«Коаліція рішучих» наголосила, що будь-яке дипломатичне врегулювання має забезпечувати фундаментальні інтереси безпеки як України, так і всієї Європи. Під час обговорення учасники повторили перелік вимог, які, на їхню думку, є критично важливими для завершення війни.

☑️ По-перше, змістовні переговори можливі лише в умовах повного припинення вогню. Або за умови тривалої та значної паузи в бойових діях .

☑️ По-друге, у випадку відмови москви погодитися на перемир’я під час запланованих переговорів на Алясці, санкції та інші економічні обмеження, спрямовані на російську військову економіку, мають бути посилені .

☑️ По-третє, учасники зустрічі підтвердили принцип непорушності міжнародних кордонів і наголосили, що вони не можуть змінюватися силовим шляхом.

☑️ Четвертий пункт стосується гарантій безпеки. Україна, за словами представників коаліції, повинна отримати дієві та надійні механізми захисту свого суверенітету і територіальної цілісності . У цьому контексті партнери висловили готовність брати активну участь у планах з розгортання сил підтримки безпеки після завершення бойових дій.

📢 «Не повинно бути жодних обмежень на збройні сили України або її співпрацю з третіми країнами. росія не може мати права вето на шляху України до вступу в ЄС і НАТО», — йдеться у заяві.

☑️ П’ята вимога стосується продовження спільної роботи. Коаліція рішучих підтвердила намір тісно співпрацювати з Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та українським народом «заради справедливого і міцного миру в Україні».

☝️ Нагадаємо, що у цей же день прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив:

📢 «Коаліція готова у потрібний момент розгорнути “сили забезпечення безпеки” або, за необхідності, запровадити додаткові санкції».

👉 Також раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський оголосив про узгодження п’яти спільних принципів щодо завершення війни росії проти України.