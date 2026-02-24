Вівторок, 24 Лютого, 2026
СБУ посилює тиск на агентуру та військові ресурси окупантів

Денис Молотов
Служба безпеки України

З початку 2026 року співробітники 3 управління Служба безпеки України у Донецькій та Луганській областях зосередили ключові зусилля на контррозвідувальній роботі в прифронтових районах сходу. Контррозвідка СБУ повідомляє про низку результативних операцій проти ворожої агентури та військових цілей рф. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

✅ У межах багатоетапної спецоперації на Донеччині спецслужба нейтралізувала російську агентурну мережу. Її учасники передавали противнику координати підрозділів ЗСУ та коригували обстріли на Краматорському напрямку.

📢 Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України. Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Детальніше за 👉 посиланням.

✅ Окремо суд виніс вирок агентці фсб рф, яку СБУ затримала у жовтні 2024 року. Вона збирала розвіддані про позиції та переміщення українських військ на Покровському напрямку. Її засуджено до 15 років ув’язнення, вирок уже набрав законної сили.

✅ Триває і розслідування щодо інформаторки, яка передавала ворогу дані та коригувала ракетні удари по Краматорській громаді. Жінку затримали наприкінці 2025 року — наразі вона перебуває під вартою. Детальніше за 👉 посиланням.

✅ У Дніпрі кіберфахівці СБУ викрили зловмисника, який через Telegram-канали поширював інформацію про мобільні групи ТЦК з метою перешкоджання мобілізації. Наразі вживаються заходи для блокування відповідних ресурсів. Детальніше за 👉 посиланням.

Триває бойова робота

☑️ Паралельно триває бойова робота військовослужбовців СБУ як на лінії фронту, так і в тилу противника. Оператори БпЛА щоденно знищують ресурси окупантів.

✔️ Зокрема, на Харківщині уражено пункт дислокації операторів ворожих безпілотників, який використовувався для запуску «Shahed» і накопичення живої сили на Куп’янському напрямку.

✔️ На тимчасово окупованій території Луганщини українські захисники знищили гаубицю, що підтримувала наступальні дії противника.

✔️ Крім того, аеророзвідка СБУ продовжує виявляти позиції та техніку окупантів і передає координати підрозділам Збройні Сили України для подальшого вогневого ураження.

У відомстві наголошують: Служба безпеки України і надалі системно працює над нейтралізацією ворожої агентури та послабленням воєнного потенціалу противника.

Працюємо далі до повної Перемоги!

