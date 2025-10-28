Землетрус сколихнув Туреччину: пошкоджено будівлі, є постраждалі

Пізно ввечері 27 жовтня в Туреччині зафіксовано сильний землетрус у місті Синдиргі, провінції Баликесір. За інформацією, підземні поштовхи потужністю 6,1 бала за шкалою Ріхтера сталися о 22:48 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 6 кілометрів, що спричинило відчутні вібрації навіть у віддалених регіонах країни — Стамбулі та Ізмірі. Про це повідомляють турецькі ЗМІ та місцева влада.

Після основного удару земна кора продовжила рухатися, і в регіоні було зафіксовано серію афтершоків, найсильніший з яких сягнув магнітуди 4,2.

Органи влади Туреччини, серед яких Міністерство внутрішніх справ та Управління з ліквідації наслідків стихійних лих (AFAD), одразу розпочали моніторинг ситуації та обстеження постраждалих районів.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що в Синдиргі обвалилися щонайменше три будівлі та магазин. Він висловив співчуття мешканцям і запевнив, що на місці працюють рятувальні команди, які оперативно реагують на можливі наслідки стихії.

Міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу уточнив, що серйозних наслідків для здоров’я громадян наразі не зафіксовано.

📢 «Поки що ми не виявили жодних жертв, але продовжуємо оцінювати ситуацію», — заявив адміністратор району Синдиргі, підкресливши, що перевірка триває й надалі.

За попередніми даними, унаслідок землетрусу постраждали кілька десятків людей, одна людина загинула, ще 29 отримали поранення. Влада продовжує збір інформації про масштаби руйнувань.

У Туреччині це вже не перший сильний землетрус за останні місяці. У серпні країну сколихнули поштовхи тієї ж магнітуди — 6,1 бала, які також відчувалися в Ізмірі та Стамбулі.

Також повідомлялось, що у ніч на 3 червня в Туреччині стався землетрус магнітудою 5,8, який забрав життя 14-річної дівчинки та спричинив паніку серед населення.

Рятувальні служби закликали громадян зберігати спокій, уникати пошкоджених будівель і дотримуватися рекомендацій AFAD, який координує дії екстрених служб.