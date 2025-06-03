Землетрус у Туреччині забрав життя підлітка: постраждали десятки людей

У ніч на 3 червня в Туреччині стався землетрус магнітудою 5,8, який забрав життя 14-річної дівчинки та спричинив паніку серед населення. Про це повідомляє The Mirror із посиланням на місцеву владу.

Поштовхи було зафіксовано о 2:17 у Середземному морі. Сейсмічна активність відчувалася не лише на південному заході Туреччини, а й на грецькому острові Родос.

📢 «На цей момент про серйозні руйнування не повідомляється», — заявив губернатор міста Мармаріс Ідріс Акбійїк.

☝️ За даними ЗМІ, 69 осіб постраждали не від самих поштовхів, а через паніку — вони намагалися врятуватись, вистрибуючи з вікон або балконів.

📌 14 із них отримали допомогу на місці, однак 14-річна дівчинка, яку доправили до лікарні, померла від отриманих травм.

У регіоні тривають пошуково-рятувальні роботи, влада закликає мешканців зберігати спокій та дотримуватись інструкцій із безпеки.

📌 Нагадаємо, 15 травня Туреччина вже зазнала землетрусу магнітудою 5,2, поштовхи відчувались навіть у столиці — Анкарі.

Крім того, раніше за одну добу в країні зафіксували чотири землетруси, найпотужніший із яких (4,9 бала) стався у провінції Елязиг, на глибині понад 11 км.

☝️ Також потужний землетрус сколихнув Стамбул у середу, 23 квітня. За повідомленням турецького державного агентства Anadolu, сила поштовхів у епіцентрі сягнула магнітуди 6,2. Підземні коливання зафіксували в Мармуровому морі, на глибині майже 7 кілометрів. Епіцентр землетрусу знаходився поблизу району Сіліврі.