Землетрус біля супервулкана Кампі Флегрей викликав занепокоєння вчених

Супервулкан Кампі Флегрей знову привернув увагу науковців після землетрусу магнітудою 6,0, який стався в ніч на 10 березня в районі Неаполя. Поштовхи зафіксували поблизу одного з найнебезпечніших супервулканів Європи. Про це повідомляє видання Twoja Pogoda.

Фахівці зазначають, що сейсмічна активність у районі Кампі Флегрей може становити потенційну загрозу, адже в разі масштабного виверження наслідки можуть бути катастрофічними не лише для Італії, а й для всієї Європи.

☝️ За словами науковців, активація супервулкана може спричинити так звану «вулканічну зиму».

Йдеться про ситуацію, коли в атмосферу потрапляє величезна кількість попелу та газів, які блокують сонячне світло і спричиняють значне зниження температури.

У такому випадку клімат у Європі може різко змінитися, що призведе до масштабних екологічних і економічних наслідків.

Серед можливих ризиків фахівці називають:

• зниження температури та тривале затемнення неба через вулканічний попіл

• виникнення цунамі, здатних затопити прибережні міста

• серйозні порушення транспортних шляхів

• масові проблеми зі здоров’ям, зокрема захворювання дихальних шляхів

Крім того, виверження супервулкана може призвести до масштабної продовольчої кризи. Попіл, який потрапить в атмосферу, здатен знищити врожаї та серйозно вдарити по сільському господарству у багатьох країнах Європи.

📢 Науковці також попереджають, що Кампі Флегрей потенційно здатен викинути понад 1000 кубічних кілометрів магми. Це в тисячі разів більше, ніж під час звичайних вулканічних вивержень.

Попри це, точну дату можливого виверження наразі передбачити неможливо. Втім, дослідники наголошують, що такий сценарій залишається реальним, тому сейсмічну активність у районі супервулкана постійно відстежують.