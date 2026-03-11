Землетрус біля супервулкана Кампі Флегрей викликав занепокоєння вчених

Супервулкан Кампі Флегрей знову привернув увагу науковців після землетрусу магнітудою 6,0, який стався в ніч на 10 березня в районі Неаполя. Поштовхи зафіксували поблизу одного з найнебезпечніших супервулканів Європи. Про це повідомляє видання Twoja Pogoda.
Фахівці зазначають, що сейсмічна активність у районі Кампі Флегрей може становити потенційну загрозу, адже в разі масштабного виверження наслідки можуть бути катастрофічними не лише для Італії, а й для всієї Європи.
☝️ За словами науковців, активація супервулкана може спричинити так звану «вулканічну зиму».
Йдеться про ситуацію, коли в атмосферу потрапляє величезна кількість попелу та газів, які блокують сонячне світло і спричиняють значне зниження температури.
У такому випадку клімат у Європі може різко змінитися, що призведе до масштабних екологічних і економічних наслідків.
Серед можливих ризиків фахівці називають:
• зниження температури та тривале затемнення неба через вулканічний попіл
• виникнення цунамі, здатних затопити прибережні міста
• серйозні порушення транспортних шляхів
• масові проблеми зі здоров’ям, зокрема захворювання дихальних шляхів
Крім того, виверження супервулкана може призвести до масштабної продовольчої кризи. Попіл, який потрапить в атмосферу, здатен знищити врожаї та серйозно вдарити по сільському господарству у багатьох країнах Європи.
📢 Науковці також попереджають, що Кампі Флегрей потенційно здатен викинути понад 1000 кубічних кілометрів магми. Це в тисячі разів більше, ніж під час звичайних вулканічних вивержень.
Попри це, точну дату можливого виверження наразі передбачити неможливо. Втім, дослідники наголошують, що такий сценарій залишається реальним, тому сейсмічну активність у районі супервулкана постійно відстежують.
- Нагадаємо, раніше 8 лютого у Полтавському районі України також зафіксували землетрус магнітудою 3,0. Його епіцентр перебував на глибині близько 9 кілометрів.
- На Кіпрі у також раніше стався землетрус магнітудою 5,3, поштовхи від якого відчували мешканці окремих районів Лівану.