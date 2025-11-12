Землетрус магнітудою 5,3 стався біля Пафоса на Кіпрі

На Кіпрі у середу стався землетрус магнітудою 5,3, поштовхи від якого відчували мешканці окремих районів Лівану. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.
За даними сейсмологів, підземні поштовхи зафіксували близько 11:32 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу розташовувався за 20 кілометрів на північний схід від міста Пафос, на глибині 15 кілометрів.
Державне телебачення Кіпру повідомило, що у районі Пафоса тимчасово евакуювали кілька громадських будівель задля безпеки громадян. Наразі інформації про жертв чи руйнування немає.
☝️ Кіпр перебуває у сейсмічно активному регіоні, однак сильні поштовхи тут рідко призводять до серйозних наслідків. Місцева влада продовжує моніторинг ситуації, щоб оцінити можливі вторинні коливання.
🌍 Нагадаємо, нещодавно в центральній частині Філіппін стався потужний землетрус магнітудою 6,9 бала, який забрав життя десятків людей і поранив понад 150 осіб.
- Також 28 вересня північно-західну Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,4, який спричинив пошкодження низки будівель, але обійшовся без масових жертв.
- На північному сході Японії, поблизу узбережжя Санріку, у неділю, 9 листопада, стався потужний землетрус магнітудою 6,7. Влада оголосила загрозу цунамі.