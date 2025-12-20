Субота, 20 Грудня, 2025
Зеленський заявив про компроміси щодо територій України

Денис Молотов
Зеленський заявив про компроміси щодо територій України

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що можливий компроміс України у територіальному питанні на цьому етапі полягає у фіксації позицій по чинній лінії зіткнення. Про це шостий глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів у суботу, 20 грудня, передає Укрінформ.

📢 «На мій погляд, на сьогодні можлива справедлива версія: стоїмо там, де стоїмо. Це контактна лінія в будь-якому регіоні нашої держави.… Тобто “рускіє”, що стосується Донбасу, будуть стояти на тимчасово окупованій частині наших Донецької та Луганської областей, і повертати такі території ми можемо тільки дипломатичним шляхом. А ми будемо стояти і жити на тій частині Донбасу, яку контролює українська влада», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що принциповим для України є збереження контролю над тими територіями Донбасу, які нині перебувають під владою Києва. Водночас за його словами, росія висуває ультимативні вимоги щодо виведення українських військ із Донецької області.

📢 «Ми пояснили нашим американським колегам, що Україна не може виходити неконституційно, я це говорив, ніяк з наших територій. Можливості й бажання таких не бачу. І бачу що в українського народу також цього немає», — зазначив Зеленський.

Він додав, що американська сторона, зі свого боку, постійно намагається знайти певну формулу компромісу. Зокрема, обговорювалася ідея створення вільної економічної зони без важкого озброєння та військових формувань. Але з присутністю цивільної адміністрації й поліцейських місій.

📢 «Тому вони запропонували вільну економічну зону, немов там не може бути важкої зброї, військ, але тим не менш там живуть люди, там є управління, там є поліцейські місії тощо… Я пояснив, що не буде так, що ми виходимо, а росія, її армія залишається, а наша армія виходить. Тому що ми не віримо, що така вільна економічна зона буде в безпеці. Впевнені, що російська армія захоче в будь-який момент зайти на нашу територію, що, в принципі, вона й робила всі ці роки агресії», — сказав він.

За словами Зеленського, будь-яке відведення військ можливе лише за принципом дзеркальності.

📢 «Якщо ми відходимо на 5 км, то і вони — на 5 км. Ми — на 10, і вони — на 10. І тоді є така зона. Вона може називатися вільною економічною зоною, або ще якимось чином називатись, якщо там є відповідні преференції. Але до цього всього треба ще дожити. Найкраще — чесний варіант: стояти там, де ми стоїмо», — підсумував Зеленський, додавши, що остаточне рішення щодо можливого формату такої зони має ухвалювати народ України.

Раніше Зеленський також заявляв, що Україна не має достатнього власного фінансового ресурсу для самостійного утримання Збройних сил чисельністю близько 800 тисяч осіб. Тому розглядає фінансування армії з боку партнерів як одну з ключових складових майбутніх гарантій безпеки.

👉 Також нагадаємо, розвідка США підтвердила, що російський диктатор володимир путін прагне повернути під контроль москви не лише всю Україну, а й інші колишні республіки радянського союзу.

