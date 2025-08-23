Зеленський та глава уряду Нідерландів обговорили тиск на рф

Шостий президент України Володимир Зеленський 23 серпня провів телефонну розмову з виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Діком Схоофом. Сторони обговорили дипломатичні зусилля зі стримання держави-агресора. Український лідер повідомив про результати переговорів у своєму зверненні в соцмережі Х (колишній Twitter).

Зеленський подякував главі нідерландського уряду за вітання з Днем Державного прапора та відзначив послідовну підтримку, яку Нідерланди надають Україні з початку повномасштабного вторгнення росії.

Особливу увагу співрозмовники приділили темі дипломатичних зусиль для припинення російської агресії. Зеленський наголосив, що росія наразі не демонструє жодних ознак готовності до миру, тому потрібен подальший міжнародний тиск для зміни її позиції. Він підкреслив важливість «зустрічі на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання».

Окремим блоком переговорів стало питання гарантій безпеки Україні. За словами глави держави, Київ, Вашингтон і Брюссель спільно працюють над відповідними документами.

📢 «Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки», – повідомив Зеленський.

Також чиновники обговорили спільні проєкти та інвестиції у вітчизняне оборонне виробництво. Зеленський анонсував «важливі домовленості та зустріч найближчим часом».

Контекстом до цієї розмови стали заяви росії та Європейського Союзу щодо безпекових гарантій для України. Міністр закордонних справ рф сергій лалавров заявив, що москва начебто підтримує ідею гарантій, але вважає, що вони мають ухвалюватися виключно за участю росії та Китаю як постійних членів Ради Безпеки ООН.

Водночас ЄС виключив участь рф у цьому процесі. Як зазначила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас, будь-які гарантії для України можливі лише без участі москви.

☝️ Також у кремлі вкотре заявили, що зустріч між президентами росії та України найближчим часом не відбудеться.