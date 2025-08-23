Неділя, 24 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Зеленський та глава уряду Нідерландів обговорили тиск на рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський та глава уряду Нідерландів обговорили тиск на рф

Шостий президент України Володимир Зеленський 23 серпня провів телефонну розмову з виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Діком Схоофом. Сторони обговорили дипломатичні зусилля зі стримання держави-агресора. Український лідер повідомив про результати переговорів у своєму зверненні в соцмережі Х (колишній Twitter).

Зеленський подякував главі нідерландського уряду за вітання з Днем Державного прапора та відзначив послідовну підтримку, яку Нідерланди надають Україні з початку повномасштабного вторгнення росії.

Особливу увагу співрозмовники приділили темі дипломатичних зусиль для припинення російської агресії. Зеленський наголосив, що росія наразі не демонструє жодних ознак готовності до миру, тому потрібен подальший міжнародний тиск для зміни її позиції. Він підкреслив важливість «зустрічі на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання».

Окремим блоком переговорів стало питання гарантій безпеки Україні. За словами глави держави, Київ, Вашингтон і Брюссель спільно працюють над відповідними документами.

📢 «Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки», – повідомив Зеленський.

Також чиновники обговорили спільні проєкти та інвестиції у вітчизняне оборонне виробництво. Зеленський анонсував «важливі домовленості та зустріч найближчим часом».

Контекстом до цієї розмови стали заяви росії та Європейського Союзу щодо безпекових гарантій для України. Міністр закордонних справ рф сергій лалавров заявив, що москва начебто підтримує ідею гарантій, але вважає, що вони мають ухвалюватися виключно за участю росії та Китаю як постійних членів Ради Безпеки ООН.

Водночас ЄС виключив участь рф у цьому процесі. Як зазначила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас, будь-які гарантії для України можливі лише без участі москви.

☝️ Також у кремлі вкотре заявили, що зустріч між президентами росії та України найближчим часом не відбудеться.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Єврокомісія відреагувала на зупинку постачання нафти по «Дружбі» після ударів ЗСУ

ПОЛІТИКА

Олена Шуляк: Держава розширює програму грантів для переробних підприємств

ВЛАДА

Храми на росії використовують для зйомки гей-порно

ПОДІЇ

Атака рф по Україні: сили ППО збили понад 230 ворожих дронів і ракети

ВІЙНА

Фейк: У Києві продають шкільні щоденники з фото Зеленського, який імітує Путіна

СТОПФЕЙК

Заява лаврова зірвала переговори між москвою і Вашингтоном – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Трамп зробив заяву щодо обміну територіями України

ВАЖЛИВО

Прем’єр Канади Марк Карні прибув до Києва на День Незалежності України

ВАЖЛИВО

Конференція освітян Луганщини: новий навчальний рік, цифрові центри та міжнародна підтримка

ЛУГАНЩИНА

Відсутність Польщі на переговорах у Вашингтоні спричинила суперечку

ПОЛІТИКА

Начальник Луганської ОВА Олексій Харченко розповів про освітні зміни, програми для дітей та підтримку ВПО

ЛУГАНЩИНА

Російська атака по Полтавщині: пошкоджені НПЗ та об’єкт газотранспортної системи

ВАЖЛИВО

Фейк: Син Сороса закликав кожного українця приєднатися до армії

СТОПФЕЙК

Чи достатньо Зеленський подякував Трампу? – WSJ

ПОЛІТИКА

Більше деталей щодо зустрічі Зеленського в Білому домі

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"