У кремлі вкотре заявили, що зустріч між президентами росії та України найближчим часом не відбудеться. Міністр закордонних справ рф сергій лалавров у коментарі NBC News 22 серпня повідомив, що владімір путін начебто не планує переговорів з Володимиром Зеленським.

📢 «Зустріч не запланована… путін готовий зустрітися з Зеленським, коли порядок денний буде готовий для саміту. Але поки цей порядок денний зовсім не готовий», – сказав глава МЗС рф.

За словами лаврова, причиною відсутності домовленостей стали «мирні пропозиції», нібито озвучені під час саміту на Алясці президентом США Дональдом Трампом і владіміром путіним. Зокрема, російський посадовець згадав про вимогу кремля відмовитися від членства України в НАТО та вести переговори щодо територіальних питань. Він також звинуватив Київ у тому, що українська влада «навіть відмовилася скасовувати закон, який забороняє російську мову».

📢 «Як ми можемо зустрічатися з людиною, яка вдає лідера?», – емоційно додав Лавров, фактично поставивши під сумнів легітимність шостого українського президента.

Водночас Володимир Зеленський у Києві, під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, дав іншу оцінку ситуації. Він наголосив, що Україна не висуває додаткових умов для початку діалогу та готова обговорювати конкретні параметри зустрічі.

📢 «Я не хочу, щоб ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни. Тому я сказав, ми готові», – заявив Зеленський.

Шостий президент України також підтвердив готовність Києва до двосторонньої зустрічі з москвою, а згодом і до тристороннього формату за участі США:

📢 «Давайте говорити про дату і говорити про місце. Це все, що є на цей час у мене», – резюмував український лідер.

Нагадаємо

19 серпня Дональд Трамп після розмови з путіним заявив, що починає готувати зустріч між Зеленським та російським президентом. Тоді Зеленський одразу підтвердив, що не проти переговорів, однак москва уникала чіткої відповіді.

Втім, уже наступного дня у ЗМІ з’явилася інформація, що Трамп відмовився особисто брати участь у можливій зустрічі, хоча і підтвердив бажання бачити саміт у майбутньому. Таким чином, Україна зберігає готовність до діалогу, тоді як російська сторона продовжує відкладати процес.