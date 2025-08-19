Вівторок, 19 Серпня, 2025
Зеленський: сьогоднішня зустріч із Трампом була найкращою

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський після переговорів у Білому домі назвав вчорашню зустріч із 47-м президентом США Дональдом Трампом найкращою з усіх, що відбувалися раніше. Про це Зеленський повідомив після тривалих переговорів за участі провідних європейських лідерів у понеділок, 18 серпня.

📢 «Ми чудово спілкувалися із президентом Трампом. На мою думку, це була найкраща наша розмова», — сказав Зеленський.

Шостий український президент наголосив, що питання можливого обміну територій може розглядатися лише на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі з владіміром путіним та Трампом. Її американський лідер планує організувати “найближчим часом”.

Окремо від «залізобетонних» гарантій безпеки для України, Зеленський підкреслив важливість обов’язкових домовленостей про обмін полоненими «всіх на всіх».

Своєю чергою Трамп назвав переговори з Зеленським дуже хорошими та підтвердив намір провести зустріч із путіним. Він висловив надію, що російський диктатор також погодиться на безпекові гарантії для України.

📌 Нагадаємо, після переговорів у Вашингтоні Трамп також анонсував новий масштабний обмін полоненими між Україною та росією.

Також Трамп після розмови з шостим президентом України Володимиром Зеленським та провідними європейськими лідерами заявив, що обговорить телефоном з главою кремя владіміром путіним найближчі перспективи тристоронньої зустрічі.

