Трамп анонсував новий масштабний обмін полоненими між Україною та рф

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі з шостим президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що найближчим часом може відбутися новий масштабний обмін полоненими між Україною та росією. Йдеться про понад тисячу осіб, за інформацією РБК-Україна.

📢 «Думаю, ми побачимо позитивні кроки. Я знаю, що є понад тисяча полонених, і вони (росіяни, — ред.) мають відпустити їх дуже скоро, можливо, навіть негайно», — сказав Трамп.

Зустріч у розширеному форматі відбулася 18 серпня у Вашингтоні за участю президентів США та України. Також були присутні впливові європейські партнери, які прибули для обговорення шляхів завершення війни в Україні.

☝️ Нагадаємо, 14 серпня відбувся 67-й обмін полоненими: додому повернулися 84 українці, серед яких 33 військових та 51 цивільний.