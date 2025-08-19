Вівторок, 19 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп анонсував новий масштабний обмін полоненими між Україною та рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп анонсував новий масштабний обмін полоненими між Україною та рф

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі з шостим президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що найближчим часом може відбутися новий масштабний обмін полоненими між Україною та росією. Йдеться про понад тисячу осіб, за інформацією РБК-Україна.

📢 «Думаю, ми побачимо позитивні кроки. Я знаю, що є понад тисяча полонених, і вони (росіяни, — ред.) мають відпустити їх дуже скоро, можливо, навіть негайно», — сказав Трамп.

Зустріч у розширеному форматі відбулася 18 серпня у Вашингтоні за участю президентів США та України. Також були присутні впливові європейські партнери, які прибули для обговорення шляхів завершення війни в Україні.

☝️ Нагадаємо, 14 серпня відбувся 67-й обмін полоненими: додому повернулися 84 українці, серед яких 33 військових та 51 цивільний.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На саміті з Трампом путін погодився обговорити гарантії для України – ЗМІ

ПОЛІТИКА

На Покровському напрямку – понад третина всіх боїв: карта від Генштабу

ПОДІЇ

На Покровському напрямку сьогодні понад половина атак ворога – Генштаб

ВІЙНА

росія втрачає експортні доходи: нафта дешевшає, санкції тиснуть

ЕКОНОМІКА

На фронті відбулося 65 боєзіткнень, 29 з них на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Лідери “Коаліції рішучих” узгодили умови припинення війни

ВАЖЛИВО

Урядовий літак рф вже вилетів на Аляску

ВАЖЛИВО

На фронті з початку року відбулось 133 бойових зіткнення – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Україна уклала рекордну угоду на закупівлю природного газу

ВАЖЛИВО

Реалізація проєкту «Врятована спадщина» Новоайдарською громадою

ЛУГАНЩИНА

На росії заблокували голосові дзвінки у Telegram і WhatsApp

ПОДІЇ

Діти з Луганщини відвідали релоковану «Рубіжанську панчішну мануфактуру» у Львові

ЛУГАНЩИНА

Лемківський фестиваль з Луганщини об’єднався з «Дзвонами Лемківщини» на Тернопільщині

ЛУГАНЩИНА

росія втрачає мільярди від експорту нафти – розвідка

ВАЖЛИВО

росіяни вдарили дронами по нафтотерміналу SOCAR на Одещині

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"