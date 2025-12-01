Понеділок, 1 Грудня, 2025
Зеленський провів розмову з європейськими партнерами щодо війни

Денис Молотов
Зеленський провів розмову з європейськими партнерами щодо війни

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів масштабну розмову з європейськими партнерами. До перемовин долучилися лідери Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Данії, Норвегії, Нідерландів та Фінляндії, а також представники Єврокомісії, Євроради та генеральний секретар НАТО. Про це він написав у Telegram у понеділок, 1 грудня.

📢 «Дуже добре обговорили ключові пріоритети зараз із нашими європейськими друзями. Формат дійсно корисний — значна частина Європи разом, і це дуже допомагає Європі захищати спільні інтереси. Україна, Франція, Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Єврокомісія, Єврорада, Генеральний секретар НАТО», — написав Зеленський, наголосивши на важливості єдності, яку демонструють європейські партнери.

За його словами, значна частина розмови була присвячена змісту перемовин української делегації зі Сполученими Штатами, що відбулися у Флориді.

📢 «Готуємо зустрічі у Європі. Однаково сприймаємо, що війну треба закінчувати достойно. Важливо, щоб був прогрес у розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для нашої стійкості — і України, і Європи. Будемо й надалі координуватись», — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше цього дня Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони зосередилися на перемовинах щодо завершення війни та формуванні гарантій безпеки для України.

Після цього Зеленський провів спільну розмову з Макроном і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, до якої також долучилися секретар РНБО Рустем Умєров і спецпредставник президента США Стів Віткофф.

