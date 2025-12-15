Понеділок, 15 Грудня, 2025
Зеленський прокоментував переговори з делегацією США у Берліні

Денис Молотов
Зеленський прокоментував переговори з делегацією США у Берліні

Шостий президент України Володимир Зеленський назвав продуктивними переговори з представниками делегації США, які відбулися у Берліні. Про це він заявив під час закриття німецько-українського бізнес-форуму в понеділок, 15 грудня.

📢 «У нас завжди такі розмови – вони непрості, скажу вам чесно. Але розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей. Важливо, щоб мир став достойним. Для нас це важливо. Таке є важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємось – гідність. Це те, що зупинило росію. Люди такі в Україні. І ми продовжимо нашу дипломатію, спрямовану на закінчення війни», – наголосив Зеленський.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter), що під час переговорів Україні та США вдалося досягнути «реального прогресу».

📢 «Ми сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Зараз у ЗМІ багато шуму та анонімних спекуляцій. Будь ласка, не піддавайтеся чуткам та провокаціям», – написав Умєров.



За його словами, американська делегація на чолі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером «надзвичайно конструктивно працює з метою допомогти Україні знайти шлях до тривалої мирної угоди».

Нагадаємо, 14–15 грудня у Берліні відбулися два раунди переговорів між делегаціями України та США, які загалом тривали понад п’ять годин. Напередодні Стів Віткофф заявив про «великий прогрес» у перемовинах.

Водночас низка ЗМІ повідомляла, що переговори проходили складно, а США, за їхніми даними, не готові йти на компроміс щодо «власного проєкту» угоди.

👉 Також зазначалось: у випадку, якщо росія отримає весь Донбас у межах можливої «мирної угоди», вона продовжить агресію проти України. Про це заявила високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас

