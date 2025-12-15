У ЄС попередили: передача Донбасу рф загрожує новою війною

Якщо росія отримає весь Донбас у межах можливої «мирної угоди», вона продовжить агресію проти України. Про це заявила високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок, 15 грудня. Про це повідомляє Радіо Свобода.

📢 «Донбас – це не кінцева мета путіна. Якщо вони (росіяни – ред.) отримають Донбас, то фортеця впаде, і тоді вони точно продовжать захоплювати всю Україну. Якщо Україна піде (з Донбасу – ред.), то інші регіони також опиняться в небезпеці. Ми знаємо це з історії, і ми повинні засвоювати її уроки. Для сталого миру не повинно бути жодного умиротворення агресора», – наголосила Каллас.

Вона також підкреслила, що потенційні гарантії безпеки для України не можуть бути формальними.

📢 «Це мають бути реальні війська й можливості, щоб Україна могла захистити себе… За останні 100 років росія напала щонайменше на 19 країн, на деякі навіть по три-чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на росію, тому рф не потрібні жодні гарантії безпеки. Гарантії безпеки потрібні всім іншим», – зазначила очільниця дипломатії ЄС.

Каллас додала, що саме тому багато країн прагнуть стати членами НАТО, аби уникнути загрози російського вторгнення.

Коментуючи фінансову підтримку України, вона назвала поточний тиждень «дуже важливим» для ухвалення відповідних рішень. Обговорюється кілька варіантів фінансування.

📢 «Найбільш надійним варіантом є репараційна позика, і саме над цим ми працюємо. Ми ще не досягли мети, і це стає дедалі складніше, але ми працюємо. У нас ще є кілька днів», – резюмувала Каллас.

Раніше шостий президент України Володимир Зеленський повідомляв про «компромісне бачення» США щодо контролю над нині підконтрольними Україні районами Донбасу. Воно, зокрема, може передбачати вихід ЗСУ з території Донеччини без заходу туди російських військ.

Водночас у кремлі наполягають на повному виведенні українських військ із Донбасу для припинення вогню.

