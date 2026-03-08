Зеленський повідомив деталі телефонної розмови із Макроном

Шостий президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 березня, провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, сторони обговорили ключові питання безпеки України та Європи, а також ситуацію на фронті.

📢 «Встигли обговорити всі ключові речі, які зараз важливі для безпеки наших країн та Європи. Зокрема, ситуацію в Україні, ключові потреби нашої оборони», — зазначив президент.

Глава держави також поінформував французького лідера про наслідки масованого російського удару, який стався минулої ночі, а також про поточну ситуацію на полі бою.

За словами Зеленського, українські військові досягли відчутних результатів цієї зими та змогли утримати всі ключові напрямки оборони.

Окремо під час розмови йшлося про фінансову підтримку України з боку Європейського Союзу.

📢 «Важливо, щоб були реалізовані спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі два роки, а також щодо нового санкційного пакета проти росії», — наголосив Зеленський.

Крім того, лідери обговорили ситуацію навколо Ірану та можливі наслідки для міжнародної безпеки.

Також Україна та Франція готуються до нових форматів дипломатичної співпраці, які можуть відбутися вже найближчими тижнями.

👉 Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Сторони обговорили ситуацію навколо Ірану, виклики на світовому нафтовому ринку, а також питання розблокування кредиту на 90 млрд євро для України.

📌 Володимир Зеленський заявив, що досвід цієї зими продемонстрував різний рівень готовності українських міст і громад до наявних загроз: частина регіонів підготувалася належно, тоді як інші не використали час перед минулою зимою ефективно.