Рада у 18-й раз продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні

Верховна Рада у 18-й раз продовжила дію воєнного стану в Україні, а також загальної мобілізації. Відповідні рішення парламент ухвалив під час пленарного засідання у середу, 14 січня.

✅ Законопроєкт №14366 про затвердження указу президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» народні депутати підтримали 330 голосами у цілому.

✅ Також парламент схвалив законопроєкт №14367 щодо продовження загальної мобілізації. За це рішення проголосували 312 народних депутатів.

☝️ Обидва правові режими — воєнний стан та мобілізацію — продовжено на 90 діб. Новий строк дії розпочинається з 05:30 3 лютого 2026 року і триватиме до 3 травня 2026 року.

Як відомо, 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення росії, Україна вперше у своїй історії запровадила режим воєнного стану.

Відтоді Верховна Рада 17 разів продовжувала дію воєнного стану та загальної мобілізації, щоразу на строк 90 днів. Востаннє відповідні рішення парламент ухвалював 21 жовтня 2025 року.

Продовження воєнного стану в Україні залишається ключовим елементом правового режиму функціонування держави в умовах повномасштабної війни та забезпечення обороноздатності країни.