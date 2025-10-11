Зеленський підписав закон про виплати військовим, звільненим з полону

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплати військовим після полону, які мають захворювання й потребують тривалого лікування у стаціонарі.

Відповідно до ухваленого документа, військовослужбовці, які після звільнення з полону перебувають у медичних закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні понад 30 календарних днів через захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, отримуватимуть щомісячну додаткові кошти у розмірі 50 000 гривень.

☝️ Виплати триватимуть увесь період безперервного стаціонарного лікування після звільнення з полону.

Водночас, як зазначено у законі, нарахування припиняється, якщо військовослужбовцю повідомлено про підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки та/або військових кримінальних правопорушень.

У випадку, якщо суд визнає особу винною та вирок набуде чинності, додаткові виплати не здійснюються.

📅 Нагадаємо, що законопроєкт ухвалила Верховна Рада 9 жовтня, підтримавши його 244 голосами народних депутатів.

Раніше Кабінет Міністрів України оновив порядок надання допомоги Захисникам і Захисницям, які повернулися з російського полону, аби спростити процедуру отримання соціальної підтримки.