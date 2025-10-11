Субота, 11 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський підписав закон про виплати військовим, звільненим з полону

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський підписав закон про виплати військовим, звільненим з полону

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виплати військовим після полону, які мають захворювання й потребують тривалого лікування у стаціонарі.

Відповідно до ухваленого документа, військовослужбовці, які після звільнення з полону перебувають у медичних закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні понад 30 календарних днів через захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, отримуватимуть щомісячну додаткові кошти у розмірі 50 000 гривень.

☝️ Виплати триватимуть увесь період безперервного стаціонарного лікування після звільнення з полону.

Водночас, як зазначено у законі, нарахування припиняється, якщо військовослужбовцю повідомлено про підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки та/або військових кримінальних правопорушень.

У випадку, якщо суд визнає особу винною та вирок набуде чинності, додаткові виплати не здійснюються.

📅 Нагадаємо, що законопроєкт ухвалила Верховна Рада 9 жовтня, підтримавши його 244 голосами народних депутатів.

Раніше Кабінет Міністрів України оновив порядок надання допомоги Захисникам і Захисницям, які повернулися з російського полону, аби спростити процедуру отримання соціальної підтримки.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулось 143 боєзіткнення: Генштаб назвав найгарячіші напрямки доби

ВІЙНА

Зеленський розповів як Фламінго та Нептун летять до окупантів

ВАЖЛИВО

Фіцо: Словаччина не буде втягнута в авантюру проти рф

ПОЛІТИКА

ЄС підготує план щодо імпорту російських енергоносіїв – ЗМІ

ВАЖЛИВО

PURL: більше країн-партнерів для посилення ППО

ПОЛІТИКА

Шостка тимчасово без світла через ремонт після російського удару

ВАЖЛИВО

Трамп оголосив додаткові 100% мита проти Китаю

ВАЖЛИВО

На росії оголосили траур на день народження путіна

ПОДІЇ

На фронті відбулося 198 бойових зіткнень, ворог запустив понад 2 тисячі дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Трамп оголосив про підготовку візиту на Близький Схід

ПОЛІТИКА

Диктатор путін приїхав до Таджикистану попри ордер МКС

ПОЛІТИКА

Генштаб: третина боїв припала на Покровський напрямок, ворог активніший на Південно-Слобожанському

ВІЙНА

Американці схвалюють санкції проти рф і постачання зброї Києву

СУСПІЛЬСТВО

Очільницю «виборчої комісії лнр» судитимуть за колабораційну діяльність

КРИМІНАЛ

росія розпочала етап підготовки до війни з НАТО – ISW

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"