Вівторок, 27 Січня, 2026
Зеленський підписав продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Денис Молотов
Зеленський підписав продовження воєнного стану та загальної мобілізації
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Майдан Незалежності / Київ / Україна.

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

➡️ Йдеться про закон від 14.01.2026 №4757 (14366 від 12.01.2026) «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Він набирає чинності з дня його опублікування.

➡️ А також закон від 14.01.2026 №4758 (14367 від 12.01.2026) «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», що вступає в силу з 3 лютого 2026 року.

Таким чином, воєнний стан в Україні подовжено ще на 90 діб — до 4 травня 2026 року.

Нагадаємо, Верховна Рада України 14 січня 2026 року підтримала рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

☝️ Це рішення стало 18-м щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення росії.

Попереднього разу, 21 жовтня 2025 року, народні депутати підтримали продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації до 3 лютого 2026 року.

