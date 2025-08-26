Зеленський обговорив із військовим керівництвом Британії гарантії безпеки та постачання зброї

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіним і його наступником – головним маршалом авіації Річардом Найтоном. Про це повідомила пресслужба глави держави у вівторок, 26 серпня.

Основна увага була приділена ситуації на фронті та дипломатичним зусиллям, спрямованим на завершення війни й встановлення реального, стійкого миру в Україні. Також сторони торкнулися питання гарантій безпеки для нашої держави. Над ними працюють радники з питань національної безпеки в межах міжнародної коаліції.

📢 «Ентоні Радакін повідомив про роботу, яка здійснюється на рівні головнокомандувачів і начальників штабів оборони країн-партнерів, і про свої відповідні зустрічі у Вашингтоні. Президент наголосив, що потрібно максимально збільшити темп роботи й забезпечити чіткість і ясність усього, що стосується гарантій безпеки. Зокрема, військово-політичної складової», – йдеться у повідомленні.

Під час переговорів Зеленський, Радакін і Найтон докладно обговорили актуальні потреби Збройних сил України. Серед ключових тем:

своєчасне постачання зброї;

фінансування українського виробництва дронів;

тренувальні місії для військових;

створення спільних проєктів у сфері оборони.

📢 «Наша підтримка вас та України не прив’язана до конкретних осіб, а визначається волею нації. Тож Річард і надалі забезпечуватиме той самий рівень підтримки, якого ви очікуєте», – запевнив Ентоні Радакін.

☝️ Відомо, що Британія вже зробила значний внесок у підготовку українських захисників. У межах програми Interflex навчання пройшли понад 50 тисяч бійців ЗСУ. Ця ініціатива продовжуватиметься щонайменше до кінця 2026 року.

Зустріч Зеленського з британським військовим керівництвом стала черговим підтвердженням міцності стратегічного партнерства України та Великої Британії, а також гарантією подальшої військової та політичної підтримки.