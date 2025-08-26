Середа, 27 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Зеленський обговорив із військовим керівництвом Британії гарантії безпеки та постачання зброї

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський обговорив із військовим керівництвом Британії гарантії безпеки та постачання зброї

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіним і його наступником – головним маршалом авіації Річардом Найтоном. Про це повідомила пресслужба глави держави у вівторок, 26 серпня.

Зеленський обговорив із військовим керівництвом Британії гарантії безпеки та постачання зброїОсновна увага була приділена ситуації на фронті та дипломатичним зусиллям, спрямованим на завершення війни й встановлення реального, стійкого миру в Україні. Також сторони торкнулися питання гарантій безпеки для нашої держави. Над ними працюють радники з питань національної безпеки в межах міжнародної коаліції.

📢 «Ентоні Радакін повідомив про роботу, яка здійснюється на рівні головнокомандувачів і начальників штабів оборони країн-партнерів, і про свої відповідні зустрічі у Вашингтоні. Президент наголосив, що потрібно максимально збільшити темп роботи й забезпечити чіткість і ясність усього, що стосується гарантій безпеки. Зокрема, військово-політичної складової», – йдеться у повідомленні.

Під час переговорів Зеленський, Радакін і Найтон докладно обговорили актуальні потреби Збройних сил України. Серед ключових тем:

  • своєчасне постачання зброї;
  • фінансування українського виробництва дронів;
  • тренувальні місії для військових;
  • створення спільних проєктів у сфері оборони.

📢 «Наша підтримка вас та України не прив’язана до конкретних осіб, а визначається волею нації. Тож Річард і надалі забезпечуватиме той самий рівень підтримки, якого ви очікуєте», – запевнив Ентоні Радакін.

☝️ Відомо, що Британія вже зробила значний внесок у підготовку українських захисників. У межах програми Interflex навчання пройшли понад 50 тисяч бійців ЗСУ. Ця ініціатива продовжуватиметься щонайменше до кінця 2026 року.

Зустріч Зеленського з британським військовим керівництвом стала черговим підтвердженням міцності стратегічного партнерства України та Великої Британії, а також гарантією подальшої військової та політичної підтримки.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фотофейк: Трамп показав Зеленському кепку з написом «I love Putin»

СТОПФЕЙК

Ердоган і путін обговорили Україну та підсумки зустрічі з Трампом

ПОЛІТИКА

Після провалу Будапештського меморандуму: Україна формує нові безпекові домовленості

ВЛАДА

Німеччина готова долучитися до гарантій безпеки для України – Пісторіус

ВАЖЛИВО

Поліцейський з Ужгорода заявив про звільнення після допомоги ветерану у конфлікті з ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: У ході зустрічі Трамп попросив Урсулу фон дер Ляйен вийти, щоб «поговорити тільки з лідерами»

СТОПФЕЙК

Трамп надіслав привітання Україні з нагоди Дня Незалежності

ВАЖЛИВО

росія випустила по Україні 614 повітряних засобів ураження

ВІЙНА

Канада передасть Україні озброєння на $700 млн вже у вересні – прем’єр Марк Карні

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському і Новопавлівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Європейський Союз виділив Україні 4,05 млрд євро фінансової допомоги

ВАЖЛИВО

Україна закликала Будапешт до енергетичної незалежності від росії

ПОЛІТИКА

На росії горить Новошахтинський НПЗ після нічної атаки дронів

ВІЙНА

Громади Сіверськодонецького району спрямували понад 367 млн грн на підтримку ЗСУ

ЛУГАНЩИНА

Україна провела обмін полоненими: визволено військових та цивільних

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"